Министерство труда Таджикистана совместно с Управлением по делам миграции МВД России готовят соглашение по организованному набору граждан на работу в РФ. Между тем идея организованной отправки таджикских трудовых мигрантов в Россию не нова, и уже имеет свою давнюю историю, пишет Sputnik Таджикистан.

Экскурс в век 20-й…

Во время Первой мировой войны, когда строилась железная дорога Петроград – Мурманск, в России существовал запрет на прием на крупные стройки городских рабочих. Поиском работы вне дома сами подданные империи не занимались, поэтому рекрутеры привлекли тогда на работу около 2 тысяч кыргызов из Семипалатинской области, почти 10 тысяч китайских землекопов из Манчжурии, а также около 1,5 тысячи девиц из русских губерний.

Опыт массового привлечения рабочей силы широко использовался в советский период, когда на крупных сибирских стройках 50-60-х годов работали китайские трудовые батальоны. Проблем с нелегальными иностранными рабочими, как в современной России, не было, поскольку китайцы прибывали организованно, жили в охраняемых поселках и уезжали в Китай после завершения работ.

… и в век 21-й

По такому же принципу организованного набора ведется привлечение китайских рабочих в Таджикистан. За последние 10 лет Китай силами своих специалистов построил и реконструировал более 600 километров автодорог, тоннели «Шахристан», «Шар-Шар», «Чормагзак», душанбинскую ТЭЦ-2. Закончив стройку, китайские строители возвращаются в свою страну, так что опыт оргнабора иностранных рабочих у таджикских чиновников уже много лет перед глазами.

Первая серьезная попытка начать организованную отправку таджикских рабочих в Россию была предпринята еще в конце августа 2006 года, когда в Душанбе был проведен Первый межпарламентский форум «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». Огромный интерес участников Форума вызвал стенд Российской миграционной трудовой биржи (РМТБ), которая презентовала проект и технологию формирования трудовых коллективов таджикских рабочих по заявкам российских предприятий.

Особое восхищение участников Форума вызвала тогда возможность демонстрации онлайн собеседования работодателя из России с соискателем рабочего места в Душанбе. На глазах российской и таджикской делегаций посредством новой для 2006 года интернет-технологии Skype работодатель из Москвы в режиме реального времени провел беседу с соискателем из Душанбе. Объявленное через несколько минут решение «гарантированно принять соискателя на работу» было встречено аплодисментами. Все, кто видел эту беседу, понимали, сколько проблем для Таджикистана поможет снять работа РМТБ.

В конце 2006 года предложение РМТБ о начале организованных наборов трудовых мигрантов уже было оформлено официально. Тем не менее дальнейший рост сети брокерских пунктов в Таджикистане и в странах Центральной Азии не произошел, и успешно стартовавшая Российская миграционная трудовая биржа уже в 2007 году тихо ушла в небытие. А ровно 10 лет спустя, на 4-м по счету российско-таджикском Межпарламентском форуме в октябре 2016 года в Душанбе состоялся круглый стол «Правовое регулирование процессов трудовой миграции, обеспечение организованного набора трудовых ресурсов из Таджикистана в Российскую Федерацию». И участники круглого стола, как и 10 лет назад, говорили о тех же проблемах, прекрасное решение которых было уже найдено в 2006 году.

Деньги лежат под ногами

«Я и двое моих друзей работали на строительстве университета на Дальнем Востоке, на острове Русский, — рассказывает житель райцентра кишлака Хур Тавильдаринского района Камол Хусейнов. — Еще до отъезда заплатили по 10 тысяч рублей посреднику за то, что он нашел нам эту работу и места в вагончике. Заработки были высокие, деньги без проблем перевели домой, в банк».

В Таджикистане все знают — лучше отдать деньги за гарантированное рабочее место, чем потом, как это зачастую бывает, отнимут паспорт, заставят работать за еду и потом с зарплатой обманут. Выгоды от организованного набора трудовых мигрантов на работу в Россию очевидны, и никем не отрицаются. Простейший арифметический пример – если кадровое агентство возьмет за свои услуги с каждого из 1000 трудоустроенных мигрантов хотя бы по 100 долларов, то в кассу рекрутеров попадет 100 тысяч долларов. Если устроит на работу 10 тысяч мигрантов – агентство заработает 1 миллион. Но и 10 тысяч – это всего лишь 1 процент от миллиона таджикских мигрантов, работающих в России. Деньги, как говорится, лежат под ногами, и остается их только поднять. Но…

Почему проект РМТБ по трудоустройству мигрантов в Таджикистане и странах Центральной Азии не получил развитие – мнения экспертов на этот счет разделились. Одни полагают, что в Таджикистане не нашлось достаточного числа предприимчивых людей, способных открыть выгодный для себя и для государства бизнес. Другие высказывают предположение, что в результате развития проекта РМТБ основная часть прибыли от работы по трудоустройству попадала бы россиянам, поэтому кадровые агентства Таджикистана предпочли работать на рынке труда и занятости самостоятельно.

По словам представителя Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ибрагима Ахмадова, трудоустройство рабочих и специалистов сегодня ведут таджикские подведомственные агентства, но насколько успешно они работают – такой информации нет. Этой же работой занимаются и российские компании.

Для организованного трудоустройства граждан Таджикистана в России сегодня нет никаких законодательных барьеров и юридических препятствий, считает коммерческий директор известной московской рекрутинговой компании ОК Partners group Виталий Спиридонов.

«На рынке труда мы работаем более 5 лет, и за это время трудоустроили 27 тысяч человек. Сегодня у нас 76 постоянных работодателей, среди которых такие крупные компании, как «Росатом», «Азбука Вкуса», «Сервис Престиж». Мы предоставляем работу гражданам СНГ и в том числе гражданам Таджикистана. Работать с ними легко: русский язык они учат со школьной скамьи и являются большим сегментом соискателей, которые подходят для работы в Москве. Именно поэтому на сайте нашей компании размещена специальная страница для граждан Таджикистана, желающих работать в столице», — отметил он.

Как будет построена работа по трудоустройству граждан Таджикистана после заключения межправительственного соглашения, и какие проблемы оно позволит решить – покажет время. Но, насколько можно ожидать, наибольший успех этого важного дела даст развитие государственно-частного партнерства, когда государство создаст условия для инициативы предпринимателей.