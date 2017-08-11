Команда экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), Управляющего средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд), во главе с директором Проектной группы по финансовым кредитам Фонда Алишером Мирзоевым посетила Республику Таджикистан в период с 1 по 4 августа 2017 года. Цель визита — проведение консультаций с властями страны по выполнению рекомендаций Совета Фонда по внесению изменений в Программу, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, сообщается в распространенном ЕАБР пресс-релизе.

На сегодняшний день из общей суммы кредита в размере 40 млн долларов США, предусмотренной на поддержку Программы реформ Правительства и Национального банка Республики Таджикистан, стране предоставлен один транш в размере 20 млн долларов США.

Во время визита эксперты ЕАБР встретились с представителями Министерства финансов, Национального банка, Налоговой службы, Таможенного комитета, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и Национальной энергетической компании «Барки Тоджик», а также с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Главными темами консультаций стали налогово-бюджетная политика, меры денежно-кредитной и валютной политики, а также меры структурных реформ с фокусом на реформы в энергетическом секторе. Также обсуждался вопрос просроченной задолженности юридического лица, акционером которого является Республика Таджикистан, перед Евразийским банком развития.

16:01 10 августа

ЕАБР повысил прогноз экономического роста Таджикистана на 2017 год

По итогам консультаций эксперты ЕАБР позитивно оценили меры властей по устранению практики множественности обменных курсов, которая имела место в апреле-мае 2017 года, и одновременному сдерживанию роста денежного предложения в течение первой половины 2017 года на фоне его чрезмерного расширения по итогам 2016 года. В 2016 году темп роста денежной базы составил 71%, при этом 38 п. п. приходится на долю рекапитализации коммерческих банков в декабре 2016 года. Национальный банк Республики Таджикистан начал ужесточать денежно-кредитную политику в 2017 году, в результате чего в январе — мае 2017 года темп роста денежной базы снизился до 1,7%. Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и во второй половине текущего года, что будет способствовать снижению инфляционного и девальвационного давления. Также позитивно были оценены усилия властей по предоставлению необходимой информации для реформирования системы налоговых и таможенных льгот.

В то же время эксперты ЕАБР призывают власти Республики Таджикистан в дальнейшем опираться исключительно на рыночные механизмы формирования валютного курса для недопущения возобновления практики множественности обменных курсов. Учитывая степень открытости экономики Таджикистана и существенную зависимость от внешних факторов, практика множественности курсов и административные меры по ограничению валютных операций искажают ценовые сигналы в экономике, увеличивают девальвационные и инфляционные ожидания, подрывают доверие к банковской системе и усилия властей по формированию благоприятного климата для частных инвестиций. В связи с этим эксперты ЕАБР поддерживают намерения Национального банка Таджикистана согласовать с экономическим блоком Правительства внесение изменений в «Правила установления официального курса иностранных валют к сомони». Согласно обновленным правилам, официальный курс будет рассчитываться как средневзвешенное значение обменных курсов, сформировавшихся на межбанковском и внутрибанковском сегментах валютного рынка, без применения дополнительных коэффициентов, позволяющих корректировать официальный обменный курс по итогам торгов. Кроме того, ЕАБР настоятельного рекомендует не прибегать к вербальным интервенциям со стороны Национального банка Республики Таджикистан с целью воздействия на формирование обменного курса на внутрибанковском и межбанковском рынках.

Эксперты ЕАБР обращают внимание, что не менее актуальна реализация реформы системы налоговых и таможенных льгот, которая нацелена на устранение неэффективных льгот и увеличение доходов бюджета. Низкая эффективность налоговой системы отражается на динамике доходов государственного бюджета, темпы роста которых существенно отстают от темпов роста ВВП. Так, в 2015–2016 годах среднегодовой рост реального ВВП составил 6,5%. При этом средние темпы роста номинальных доходов госбюджета составили только 3,5%. В условиях роста долговой нагрузки на государственный бюджет и неопределенности в отношении динамики денежных переводов из России увеличение доходов госбюджета становится особенно актуальным. Для сравнения: в период быстрого роста денежных переводов из России (в 2013–2014 годах) среднегодовые темпы роста доходов бюджета составляли 20%, существенно опережая темпы роста ВВП (7%).

Энергетическая отрасль, несмотря на существенные инвестиционные вливания и высокие темпы роста, остается убыточной ввиду наличия структурных проблем и неэффективной тарифной политики. Для повышения эффективности энергетического сектора до конца 2017 года власти планируют разработать и утвердить новую тарифную методологию. С 2018 года решения о повышении тарифа будут приниматься согласно этой методологии. Эффективность новой тарифной политики будет отслеживаться посредством мониторинга коэффициента окупаемости затрат и показателя собираемости по выставленным счетам за электроэнергию, согласно плану, утвержденному в рамках проекта по Нурекской ГЭС.

В ходе консультаций также обсуждался вопрос урегулирования просроченной задолженности юридического лица, акционером которого является Республика Таджикистан, перед Евразийским банком развития. Наличие задолженности может привести к приостановлению финансирования в рамках Программы. В настоящее время проводится работа по согласованию приемлемого для обеих сторон графика погашения задолженности.

ЕАБР планирует до 30 сентября 2017 года вынести на рассмотрение Совета Фонда изменение в Программе и свою рекомендацию о целесообразности ее поддержки финансовым кредитом ЕФСР.

Справка: Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/