Почему Стивен Пэддок решился на массовое убийство, до сих пор непонятно.

Спустя неделю после убийства 58 человек в Лас-Вегасе, которое совершил 64-летний миллионер и заядлый гость казино Стивен Пэддок, до сих пор неизвестно, почему он решился на преступление. Зато появились сведения, что он жаловался незнакомым людям на свою жизнь, принимал валиум, и, возможно, страдал от психического расстройства. «Медуза» рассказывает, что удалось узнать следствию о личности убийцы — и как проходил штурм его номера.

Валиум и депрессия

В июне 2017 года врач города Хендерсон в штате Невада прописал Стивену Пэддоку валиум — седативный препарат, который в США принимают миллионы человек. Пэддок жаловался на тревожное состояние, врач дал ему рецепт на 50 таблеток. В тот же день Пэддок купил валиум в городе Рино, где у него был дом.

По сведениям Las Vegas Review-Journal, рецепт на валиум Пэддоку выписывали и в 2016-м. Валиум вызывает зависимость, злоупотребление этим препаратом может привести к проявлению агрессии. Продолжал ли Пэддок принимать валиум, когда планировал массовое убийство в Лас-Вегасе, и злоупотреблял ли он этим препаратом, установлено пока не было.

В 2013 году Пэддок рассказывал, что принимает валиум, на суде против казино Cosmopolitan в Лас-Вегасе. В 2011-м он поскользнулся в этом игорном заведении и хотел отсудить компенсацию. С показаниями Пэддока по этому делу удалось ознакомиться CNN. Он рассказывал, что ежегодно платил врачу, который выписывал ему валиум, фиксированную сумму, но не пояснил, насколько часто употребляет этот препарат.

Как следует из этих показаний, Пэддок был прижимистым человеком, который в большинстве случаев брал с собой в казино собственный алкоголь, потому что не хотел платить официантам чаевые. Он называл себя самым крупным игроком в видеопокер в мире и говорил, что мог поставить за ночь миллион долларов. «Это же очень много денег?» — спросил его адвокат. «Нет, вовсе нет», — ответил он. Ранее брат Пэддока Эрик говорил, что состояние Стивена может составлять около двух миллионов долларов.

О том, что Пэддок в последние месяцы перед преступлением был не в самом лучшем состоянии, свидетельствуют как его близкие, так и совершенно незнакомые люди, с которыми он в этот период общался.

В июле, как сообщает Associated Press, Пэддок выбирал автомобиль в магазине в Рино и жаловался продавцу на жизнь. Он говорил, что у него депрессия, и что он несчастен, в том числе в личной жизни. «Он не улыбался, с ним было неприятно разговаривать», — рассказывает продавец. В чем именно заключаются проблемы Пэддока, он рассказывать незнакомому человеку подробно не стал. По словам продавца, Пэддок был небрит и выглядел неопрятно.

Главный свидетель по делу о массовом убийстве в Лас-Вегасе — филиппинка Марилу Дэнли, с которой Пэддок поддерживал отношения последние несколько лет. Они встретились в одном из казино в Рино, где Дэнли работала в зале для высоких ставок; к тому моменту женщина была замужем, но в 2015-м она развелась. В момент массового убийства ее не было в США — она уехала на Филиппины. Пэддок перевел ей на Филиппины 100 тысяч долларов и посоветовал купить дом; Дэнли подумала, что он хочет с ней порвать.

Уже после нападения в Лас-Вегасе женщина вернулась в США и дает показания. Она говорила, что Пэддок был заботливым и спокойным человеком, от которого она не могла ожидать ничего подобного. В то же время она отмечала, что Стивен мог «лежать в кровати и стонать „О боже“» — и производил впечатление человека с психическим расстройством.

«Номер выглядел как магазин оружия»

8 октября полицейские, участвовавшие в штурме номера Пэддока, впервые рассказали, как проходила операция. В каком именно номере засел стрелок, удалось выяснить безоружному охраннику отеля Mandalay Bay. Он отреагировал на сигнал о неисправности двери и поднялся на этаж, где находился Пэддок. Мужчина тут же начал стрелять в охранника через дверь и ранил его. Как стало известно ранее, мужчина окружил номер сетью камер наблюдения и, по всей видимости, мог следить за происходящим вокруг.

Когда полицейские добрались до 32 этажа отеля, на котором находился номер стрелка, они обнаружили, что Пэддок заблокировал одну из дверей, ведущих на этаж с лестничного проема, с помощью болтов и металлической пластины. У одного из спецназовцев был с собой ломик, и дверь удалось быстро взломать. В операции участвовали не только бойцы спецназа SWAT, но и, например, сотрудник полиции Дейв Ньютон, который в тот момент тренировал свою полицейскую собаку и отозвался на сообщение о стрельбе.

Увидев провода от камер, полицейские сначала решили, что коридор отеля заминирован. Стены и дверь номера были изрешечены пулями, но Пэддок к моменту, когда бойцы SWAT взорвали дверь его номера, уже был мертв.

«(В номере было) так много оружия, так много магазинов. Горы и горы магазинов повсюду. <…> Винтовки лежали повсюду. Еще были разные мониторы и другое электронное оборудование. Номер выглядел как магазин оружия», — рассказал в эфире CBS Дейв Ньютон.

По словам участника штурма, одна из винтовок была размещена на треноге и направлена на дверь номера. Ранее в полиции Лас-Вегаса утверждали, что Пэддок изначально не планировал покончить с собой.

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