В Сирии на базе Хмеймим, где находятся российские военные, фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, сообщает со ссылкой на Минобороны РФ, Медуза.

Отмечается, что катастрофа произошла 10 октября, когда бомбардировщик готовился к боевому вылету.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Инцидент с Су-24 стал третьим случаем небоевых потерь российских самолетов в сирийской операции. В 2016 году при заходе на посадку на палубу крейсера «Адмирал Кузнецов» разбились МиГ-29К и Су-33. В обоих случаях пилоты катапультировались и выжили.

В декабре 2016 года в Черном море разбился Ту-154 российского Минобороны, который вез в Сирию ансамбль песни и пляски имени Александрова и руководителя благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (Доктора Лизу).