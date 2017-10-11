Чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов возглавил Федерацию любительского бокса города Душанбе.

Приказ о назначении Сангинова на эту должность подписал Президент Национальной Федерации бокса Бег Сабур.

«Это назначение я принял, не раздумывая долго, - сказал Мехрубон Сангинов АП. – Сейчас набираю команду энтузиастов, которые болеют за развитие этого вида спорта в республике. Мои международные знакомства, думаю, помогут наладить деятельность федерации. Ближайшая цель – подготовка юных спортсменов к международным турнирам, в том числе к Юношеской Олимпиаде 2022 года. К ним нужно готовить спортсменов 2004-2005 гг. рождения. Другая цель – создать больше условий для занятий любительским боксом.

Сейчас в столице много спортзалов, которые ведут коммерческую деятельность. Цены там высокие. Наша задача – сделать спорт доступным для каждого ребенка. Федерация города будет способствовать открытию как можно больше бесплатных секций».

Столичная федерация является структурным подразделением национальной Федерации бокса.

Со страницы в Фейсбук Чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов

Вместе с тем, Сангинов будет продолжать спортивную карьеру. В этом году он провел 6 боев на профессиональном ринге, выиграв все поединки. С 700-го места мирового рейтинга в своей весовой категории, Мехрубон Сангинов поднялся на 28-е место.

«Последний бой 2017 года намерен провести в декабре в США, - сказал боксер. – Соперник и место проведение поединка пока уточняются».

С 2018 года начнется подготовка к Олимпийским играм в Токио. Сейчас профессиональным боксерам также разрешается участвовать в квалификационных турнирах и бороться за путевки в Токио-2020. «Но успехи в профессиональном боксе не идут в олимпийский зачет, нужно все начинать с нуля. Но уверен, что мой опыт, накопленный в профессиональных боях, помогут мне завоевать право на участие на Олимпиаде», - заявил спортсмен.

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