Саммит Содружества независимых государств (СНГ), открывающийся в Сочи, подтвердил статус «клуба президентов». Лидеры 10 государств старательно обойдут многочисленные проблемы содружества в политике и экономике. Но при этом сделают программное заявление о поддержке традиционных семейных ценностей, пишет Газета.ру.

Саммит СНГ стартует 11 октября в Сочи. Российский курорт выбран для этого мероприятия по той причине, что Россия в этом году председательствует в Союзе. Год заканчивается, и председатель СНГ Владимир Путин отчитается о мероприятиях, которые укрепляли интеграцию на постсоветском пространстве. Укрепляющих мероприятий было порядка пятидесяти. О тех, которые не укрепляли и не способствовали, тоже, видимо, будет доложено.

Здесь вам не Давос

Кроме того, в повестке саммита указано 19 документов, которые лидеры подпишут. Тут все традиционно: борьба с коррупцией, с терроризмом, оргпреступностью, отмыванием преступных доходов.

Правда, документы носят в основном технический характер, предупредил накануне помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Да и формат саммита и его продолжительность – это не форум в Давосе или конференция ООН.

В Сочи не предполагается масштабное осмысление проблем главами государств. Часть повестки обсуждалась на уровне профильных министерств стран-членов. Но министры решения не принимают. Запланировано согласование документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере: «Об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года — Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Будет уточнен «план действий» по взаимодействию в области спорта, туризма и молодёжной политики в Содружестве на период до 2020 года.

Из программных заявлений только одно. Оно вносится на утверждение лидеров по инициативе России.

Главы государств заявят о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

При всей значимости этой темы, она не может считаться самой животрепещущей на фоне экономической стагнации и территориальных конфликтов, решаемых силовыми методами. А под занавес саммита лидеры передадут полномочия председательствующего в СНГ Эмомали Рахмону, главе Таджикистана.

СНГ — чемодан без ручки

Вот, собственно, и вся повестка. Неудивительно, что только ленивый не называл СНГ «чемоданом без ручки» — бросить жалко, а толку никакого. Или «клубом президентов», намекая на то, что это парадная организация. И это еще не самые жесткие характеристики СНГ.

Справедливости ради стоит отметить, что саммиты БРИКС, АТЭС или даже мероприятия, проходящие под эгидой «Большой двадцатки», тоже не блистают конкретикой и обсуждением реальных проблем. При этом повестка международных саммитов пестрит фразами, которые должны свидетельствовать как раз о проявлении максимальной заботы о гражданах — инклюзивный экономический рост, всеобъемлющее партнерство.

С инклюзивностью (учетом интересов всех участников) в СНГ особенно напряженно. До конца непонятно даже, сколько сейчас стран состоит в рядах СНГ. В СССР было 15 республик свободных. Сейчас в СНГ формально числятся, кроме России: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Молдавия.

В справочных материалах, выданных Кремлем к саммиту, в СНГ входит еще и Украина.

Но про урегулирование конфликта в том же Приднестровье в повестке саммита ни слова. Известно, что Россия — за достижение компромисса между Кишиневым и Тирасполем, «за создание атмосферы доверия между берегами Днестра». Без конкретики.

С Украиной ситуация еще запутаннее. Считается, что формально Украина, хотя и подала «на развод» с СНГ, так из Союза и не вышла. С другой стороны, после присоединения Крыма к России и затяжного вооруженного конфликта на восточной границе Украины с Россией, ждать официальных лиц на саммите СНГ, организованным Москвой, абсолютно нереально.

«Уровень возможного участия Украины (в саммите СНГ) уточняется», — поясняют в Кремле.

Распри внутри Содружества

В прошлом году недовольство повесткой саммита и его рабочих структур высказывал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Что, у нас нет сегодня Приднестровья, Нагорного Карабаха, у нас нет сегодня Украины, где масса проблем? Мы загоняем вглубь эти проблемы, эти болезни», — возмущался Лукашенко, закрепивший за собой имидж удачливого переговорщика.

«Я не говорю о том, что мы тут должны найти решения всем вопросам, но мы должны открыто поговорить, как близкие, родные люди. Ведь из 15 республик, я сегодня посмотрел, из 15 наших республик здесь только 9. Недавно было 11. И очень крупные, важные государства, такие как Украина и Грузия, сегодня уже здесь не присутствуют», — говорил Лукашенко на встрече с руководителями делегаций 40-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В этом году обострились проблемы между Казахстаном и Киргизией. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во вмешательстве во внутренние дела Киргизии. Он раскритиковал его за встречу с кандидатом в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым, назвав ее предвыборной агитацией.

Бишкек направил ноту протеста Астане в этой связи. В итоге киргизский лидер отказался от поездки в Сочи. В Кремле называют этот отказ закономерным – выборы в Киргизии состоятся уже 15 октября.

Между тем, киргизский президент считает, что Назарбаев поддерживает ставленника прежнего президента Киргизии — Курманбека Бакиева. Сам Атамбаев фактически назначил себе преемника — экс-премьера Сооронбая Жээнбекова. Его шансы на победу не вполне очевидны и операция по транзиту власти может быть сорвана.

В итоге глава Киргизии предупредил Казахстан: «Если наши соседи не очухаются, не опомнятся, я буду говорить по-другому». Саммит СНГ мог бы взять на себя роль примирителя сторон, но киргизские выборы в повестке СНГ не значатся.

Полсотни антидемпинговых и защитных мер

Еще одна упущенная возможность саммита: борьба с протекционизмом. В повестке такого пункта нет.

Между тем, известно, что в отношении российских товаров (по состоянию на 1 сентября 2017 года) применяется 56 антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер. Это подсчеты Минэкономразвития РФ.

На ограничения торговли жалуются и другие члены СНГ и Евразийского экономического союза.

«Протекционизм – это, пожалуй, главная внешнеэкономическая угроза. Он делает мировую торговлю неэффективной, сокращает возможности для развития бизнеса, вредит конкуренции», — считает замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов.

Другой глобальной тенденцией стал рост числа соглашений о свободной торговле. Стимулирование взаимной торговли между участниками соглашений может негативно отражаться на интересах третьих стран, считают в Минэкономразвития. Чем не тема в повестку саммита СНГ?

На самом деле в рамках СНГ и ЕАЭС идет ровно противоположный процесс. По инициативе России ЕАЭС активно прирастает новыми членами. Молдавия уже обрела статус наблюдателя при ЕАЭС. И намерена, по словам президента Додона, стать полноценным членом.

Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом является предметом гордости, товарооборот с этой страной растет. Ведутся переговоры о подписании соглашения о ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией, Сингапуром. Евразийской комиссией подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами Монголии, Перу, Камбоджей, Чили... На очереди – Бангладеш и Эквадор.

Следующий саммит СНГ состоится через год в Душанбе. Какие вопросы на нем будут обсуждать остается только догадываться.