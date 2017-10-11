В Туркменистане во вторник, 10 октября учрежден высший представительный орган власти Халк Маслахаты (Народный совет). Соответствующий конституционный закон во второй день работы Совета старейшин подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает РИА Новости.

Конституционный закон о Народном совете определяет организационно-правовые основы деятельности этого высшего представительного органа власти, действующего в соответствии с конституцией на основе общепризнанных, демократических принципов, и призванного обеспечить участие широких слоев населения в принятии важных общественно-политических решений.

Подписывая документ, глава государства заявил, что создание Халк Маслахаты соответствует интересам народа.

Халк Маслахаты функционировал в Туркменистане до сентября 2008 года.

Он был создан первым президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым и являлся своего рода суперпарламентом, высшим представительным и законодательным органом страны, обладающим полномочиями высшей государственной власти и управления.

В сентябре 2008 года, в результате конституционной реформы, Халк Маслахаты был упразднен, а его полномочия были перераспределены между президентом и парламентом.