О переносе рынка «Шохмансур», именуемого в народе «Зеленый базар», сообщил продавцам 9 октября директор рынка Машраб Караев. По его словам, есть распоряжение мэра города Душанбе, в соответствии с которым продавцы рынка должны будут переехать до конца текущей недели на рынок «Мехргон» (бывший «Пойтахт-90»).

В данный момент, ворота на рынок закрыты, а продавцы собирают свой товар. Охрана лично открывает дверь клиентам, чтобы те могли купить оставшиеся товары (по уже довольно сниженной цене), новые товары ввозить запрещено.

Продавец овощей распродает последний товар Фото Asia-Plus

Машраб Караев сообщил продавцам, что места на рынке «Мехргон» уже подготовлены, и каждому необходимо подписать контракт с владельцами нового рынка.

«Другой информацией мы не владеем. Нам сказали, что до конца текущей недели мы полностью должны собраться и покинуть этот рынок. Найти себе место», - сказала «АП» сегодня одна из продавщиц рынка.

В сентябре 2014 года в Душанбе был открыт торговый комплекс «Пойтахт-90», построенный в национальном стиле. На его строительство из бюджетных средств столицы было выделено 202,6 млн. сомони (около $40 млн.).

Рынок Мехргон, куда должны перехать продавцы с Шохмансура Фото Asia-Plus

Открытие центра было приурочено к 90-летнему юбилею Душанбе. На открытии присутствовал даже глава государства - Эмомали Рахмон, который сказал, что на этом рынке будет трудоустроено 900 человек. Позже этот рынок был переименован в «Мехргон».

Однако, с 2014 года рынок практически пустует.

Как сообщил «АП» юрист ООО Торгового центра «Истиклол», которое сейчас арендует рынок «Мехргон» Мирзо Тагоев, в данный момент рынок располагает 3 тысячами мест для продавцов.

Пока ещё пустующие прилавки "Мехргона" Фото Asia-Plus

На первом и втором этажах будет вестись продажа продуктов питания, сухофруктов, молочных и других продуктов.

На третьем этаже несколько точек общепита, там же расположены магазины по продаже одежды и обуви.

В северной стороне рынка сейчас ведутся строительные работы, где будет расположен крытый оптовый базар сельхозпродукции.

Мирзо Тагоев сообщил, что аренда 1 кв. метра будет составлять 300-350 сомони в зависимости от места расположения.

«Однако до января мы не будем брать плату за аренду. Ведь торговцам с рынка «Шохмансур», нужно время для того что бы освоиться на новом меcте, получить какие-то доходы от продажи», - отметил Тагоев.

Он отметил, что первое время продавцам будет непривычно на новом месте, однако в долгосрочной перспективе, по словам Тагоева, продавцы сами почувствуют выгоду от переезда, большее удобство для них самих и для клиентов.

Шохмансур - последние дни работы Фото Asia-Plus

Сами продавцы рынка «Шохмансур», говорят, что у них теперь уже нет выбора: они или должны перебраться на рынок «Мехргон», или сидеть дома. По их словам, во время встречи с директором «Зеленого базара» Машрабом Караевым, до них не была доведена подробная информация по переезду, о новом месте, и процедуре переезда.

«Нам сказали поехать в «Мехргон», показать свои патенты, и нам выделят место. Например, здесь у меня два кв. метра, и ещё есть свободное пространство, а там мне сказали, что выделят 1,20 кв. метров, и уже не будет такого простора. Также, я не знаю, какая будет арендная плата на новом рынке, будут ли там вообще клиенты или нет», - говорит продавщица фруктов.

Юрист ООО Торговый центр «Истиклол» Мирзо Тагоев

Ещё одна продавщица, которая торгует мужской и женской одеждой, высказала опасения, что ей с её товаром, не дадут разрешение работать на новом месте, а обещания останутся обещаниями.

«Мехргон» - он такой маленький, вряд ли все мы поместимся на этом рынке, и, боюсь, меня с моим товаром, вообще не пустят туда. Просто кому то понадобилась земля, на которой стоит «Шохмансур», и теперь мы должны покинуть это место», - отметила другая продавщица.

Что построят на месте рынка «Шохмансур» пока не известно. Мы пытались прояснить этот вопрос в мэрии столицы, но пока не получили ответ.

Продавцы же, теперь уже бывшего «Зелёного», в разговорах между собой, говорят, что на его месте будет построена гостиница, или же высокоэтажный дом.

Базар уже «переносили»

Стоит напомнить, что в апреле 2015 года бывшая столичная администрация приняла решение о переносе торговых точек с рынка «Шохмансур» в торговый комплекс «Пойтахт-90». Тогда десяток недовольных торговцев собрались возле здания Первого канала таджикского ТВ с требованием донести их проблемы до руководства республики.

Тогдашнее решение о переносе было связано с устранением автомобильных заторов в районе рынка и упорядочением порядка на нем. Было решено перевести в «Пойтахт-90» всех продавцов, торгующих сухофруктами, медом, одеждой, бытовой техникой и мебелью. Для торговцев обещали создать все необходимые условия. Но ничего этого так и не произошло. Отдельные торговцы вынуждены были переселиться, но их единицы.

Фото Asia-Plus

Торговые точки пытались закрывать под различными предлогами, в том числе и предписаниями пожарной службы. Но торговля ширпотребом продолжалась, мед и сухофрукты продавались «из-под полы».

Почти такая же ситуация с запретами произошла и в прошлом, 2016 году. «Зеленый» закрывали в начале осени. Столичная мэрия указывала, что на рынке разрешена реализация только продуктов питания. Продавцам одеждой, тканями, предметами быта предлагалось теперь уже поменять ассортимент товаров, либо уйти с рынка. Но и на тот раз они остались.