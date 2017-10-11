Бишкек предлагает РФ разместить в Киргизии еще одну военную базу, но Москва не гонится за количеством, существующей достаточно, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполнить своими военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством. Определяющим фактором для нас является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и наших ближайших союзников", — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Бишкеком о размещении в Киргизии второй военной базы у границы с Таджикистаном.

"Возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Киргизии и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Российская сторона намерена сосредоточить усилия на укреплении боевого потенциала упомянутых базах, совершенствовании инфраструктуры, повышении боевой выучки и слаженности действий личного состава, в том числе и во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил наших партнеров", — добавил Карасин.

В начале октября премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе визита в Москву сообщил, что представители России и Киргизии ведут переговоры о размещении второй военной базы на юге республики.

«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом, необходимо на юге размещать военную базу. Но пока у нас нет окончательного решения с обеих сторон. Еще ведутся переговоры по этому поводу», — цитируют Исакова РИА Новости.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщал, что силы новой базы могут быть дислоцированы вблизи киргизско-таджикской границы.

В настоящее время в Кыргызстане действует объединенная российская военная база Кант. Она входит в состав Центрального военного округа Российской Федерации и относится к Коллективным силам быстрого развертывания ОДКБ.

В составе действующей базы находятся: аэродром ОДКБ, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Российская база была открыта в Киргизии в 2003 году. Ее главной задачей является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ.