Президент РТ Эмомали Рахмон на встрече с военнослужащими Пограничных войск ГКНБ РТ. Фото из Архива.

Находящимся в браке военнослужащим-срочникам в Таджикистане отныне каждые полгода полагается отпуск. В течение до одного месяца они смогут находиться в кругу своих семей.

Соответствующие поправки в закон РТ «О статусе военнослужащих» были приняты нижней палатой парламента республики в среду, 11 октября.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РТ, первый заместитель министр обороны Эмомали Собирзода отметил, что проект поправок разработан по поручению руководителя исполнительного аппарата президента РТ Озоды Рахмон.

Согласно этим поправкам, рядовым солдатам и сержантам, находящимся в законном браке, полагается каждые шесть месяцев отпуск продолжительностью до 20 и 30 суток соответственно.

Дорожные расходы отпускников оплачиваются воинской частью.

Собирзода отметил, что в целях минимизации расходов предусмотрена мера, согласно которой семейные военнослужащие должны служить в пределах до 100 километров от своего дома.

Он подчеркнул, что в соответствии с приказом министра обороны, семейным солдатам и военнослужащим также полагаются ежемесячно по два увольнения.

Кроме того, сказал первый замглавы Минобороны, в каждой воинской части существуют комнаты свидания, где жены военнослужащих могут находиться со своими мужьями в течении суток.

Он отметил, что при рождения второго ребенка военнослужащие-срочники демобилизуются, так как в соответствии с действующим законодательством, граждане с двумя детьми освобождены от военной службы.

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