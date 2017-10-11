Около 150 компаний представили свою продукцию на открывшейся сегодня в Ташкенте первой выставке таджикских промышленных товаров в Узбекистане. Она проходит в павильонах «Узэкспоцентра», и продлится по 14 октября.

Радио "Озоди"

На выставке представлены производители строительных материалов, продукция горнодобывающей промышленности, машиностроительная промышленность и обработка металлов (промышленные взрывчатые материалы, алюминиевые профили, строительная арматура).

Радио "Озоди"

Из легкой промышленности на выставке представлены хлопковая пряжа и материи, швейная и трикотажная продукция, носки, обработанная кожа вет-блю, ковровая продукция, атлас, продукты питания.

Радио "Озоди"

«Вся эта продукция имеет сертификат качества, отвечает требованиям мирового рынка, располагая уже своими покупателями на внутреннем и внешнем рынках. Со стороны потребителей до настоящего момента не было каких-либо претензий к качеству этих товаров», - отметили в Минпроме.

Напомним, договоренность об организации в столицах двух соседних государств впервые за годы независимости выставки промышленных товаров и форумов предпринимателей была достигнута в конце прошлого года во время состоявшегося в Душанбе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

Первая выставка-ярмарка промышленных товаров Узбекистана прошла в Душанбе во второй половине апреля этого года.

Свою продукцию на четырехдневном мероприятии в таджикской столице представили более 160 узбекских компаний. В общей сложности было выставлено более 1,5 тысяч наименований товаров Узбекистана.

По итогам выставки и прошедшего форума предпринимателей двух стран тогда были подписаны почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов.

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