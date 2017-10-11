Мэр города Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о ликвидации рынка «Шохмансур». Рынок полностью снесут в ближайшее время.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, Рустам Эмомали подписал решение 9 октября. Однако опубликовано на сайте мэрии оно было только сегодня, 11 октября.

Мэр поручил столичному управлению экономики и торговли, ГУП «Бозори Шохмансур» в сотрудничестве с милицией города Душанбе провести разъяснительные работы среди торговцев рынка, и в ближайшее время предотвратить любую деятельность на этом базаре.

Рустам Эмомали также указал обеспечить новыми местами работы всех торговцев «Шохмансура».

Сегодня утром "Зеленый базар" (именно так назывался рынок "Шохмансур" в прежние времена) был полностью закрыт для посетителей. Продавцы собирали продукты и готовились к переезду. Сейчас многие из них пытаются найти свое новое рабочее место в рынке «Мехргон».

Директор рынка "Шохмансур" Машраб Караев сообщил продавцам, что места на рынке «Мехргон» уже подготовлены, и каждому необходимо подписать контракт с владельцами нового рынка.

«Нам сказали, что до конца текущей недели мы полностью должны собраться и покинуть этот рынок. Найти себе место», - сообщила во вторник «АП» одна из продавщиц рынка.

Рынок "Мехргон" (торговый комплекс "Пойтахт-90") был открыт в Душанбе в сентябре 2014 года. На возведение рынка в национальном стиле из бюджета было выделено 202,6 млн. сомони (около $40 млн.).

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