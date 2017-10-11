Акционерный коммерческий банк поддержки предпринимательства «Сохибкорбанк» намерен в будущем работать по принципу исламского банкинга. Поможет в этом банку Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), которая входит в Группу Исламского банка развития.

Возможности трансформации «Сохибкорбанка» в исламский банк обсуждены на встрече руководства этого коммерческого банка с представителями ICD. Встреча состоялась на прошлой неделе в Душанбе.

Представители Корпорации в ходе своего четырехдневного визита ознакомились с деятельностью «Сохибкорбанк», с его финансовыми показателями, структурой, компетенцией персонала, а также продуктами и услугами банка, сообщает пресс-служба ОАО «Сохибкорбанк».

Глава «Сохибкорбанка» Шерали Зардов (третий слева) с представителями ICD фото с сайта ОАО «Сохибкорбанк»

По итогам визита представителями ICD банку были даны конкретные рекомендации, выполнение которых способствует ускорению процесса внедрения исламского банкинга.

Стороны также согласовали предварительные сроки запуска трансформации «Сохибкорбанка».

Договоренности по совместному внедрению исламских банковских продуктов были достигнуты в марте этого года на встрече председателя правления «Сохибкорбанка» Шерали Зардова с главой ICD Халедом Аль Абуди. Тогда стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

«У ОАО «Сохибкорбанк» есть все возможности после полной трансформации стать лидером исламского финансирования в Таджикистане, окном для привлечения инвестиций в экономику и в банковский сектор страны из исламского мира», - полагают в «Сохибкорбанке».

Акционерный коммерческий банк поддержки предпринимательства «Сохибкорбанк» был зарегистрирован, как многоотраслевой банк в 1999 году на основании решения правления Национального банка Таджикистана. Этот банк был создан на базе бывшего «Точикбанкбизнес».

В настоящее время «Сохибкорбанк» имеет 7 филиалов и 50 центров банковского обслуживания в различных городах и районах страны.

В республике действуют 17 коммерческих банков, в том числе один государственный - ГСБ РТ «Амонатбанк». Вчера в стране был открыт новый банк - "Коммерцбанк Таджикистана".

Среди других коммерческих банков - «Ориёнбанк», «Таджиксодиротбонк», «Агроинвестбонк», «Банк Эсхата», «Сохибкорбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Бонки рушди Точикистон», Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе, «Казкоммерцбанк Таджикистан», «Кафолатбонк», «AccessBank Tajikistan», «Банк Азия», «Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане», «Спитамен Банк », «Международный банк Таджикистана» и "Коммерцбанк Таджикистана".

В этом году у двух таджикских банков были отозваны лицензии – «Фононбанк» и «Таджпромбанк».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus