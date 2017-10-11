В рамках проходящего в Сочи саммита СНГ состоялась встреча президента России Владимира Путина и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что с обеих сторон, и с российской, и со стороны Узбекистана, наши коллеги активно работают над реализацией договорённостей, которые состоялись в ходе вашего недавнего визита в Россию", - отметил президент РФ, сообщается на сайте Кремля.

"Хотел бы отметить, что это даёт определенные, причем заметные результаты. Если в прошлом году у нас было небольшое снижение товарооборота, то в этом году уже плюс: более 20 процентов за первые восемь месяцев текущего года. Значит, по году будет ещё больше. Существенно прибавило сельское хозяйство, рост очень серьёзный, заметный. А если посчитать, сколько через третьи страны, через наших соседей завозится, то будет ещё больше: там на 40 процентов, по-моему, рост в целом", - подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь, как отметил Шавкат Мирзиёев, отношения Узбекистана и России наполнились реальным содержанием и результатами



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«Как Вы уже отметили, за короткое время, за год, особенно после моего визита в Россию, у нас на самом деле очень многое изменилось, во всех отношениях. И товарооборот, как Вы уже сегодня отметили, у вас рост 20%, а по нашей статистике – даже больше. И это очень радует. Все договоренности, которых мы с Вами достигли, воплощаются», – сказал Мирзиёев, передает Подробно.uz.

"Хочу искренне поблагодарить, что очень многие министры, не только Мантуров, не только Ткачёв, побывали в Узбекистане за этот период. Министр внутренних дел побывал, другие. Идёт очень серьёзное накопление, исполнение наших с вами договорённостей министрами. И если раньше мы говорили, что у нас стратегическое партнёрство, союзнические отношения, то в этом году они наконец-то наполнились содержанием и реальными результатами", - отметил президент Узбекистана.

"Очень много кооперации, Вы правильно сказали, в сельском хозяйстве, в текстильной отрасли, у нас идут серьёзные военно-технические сдвиги. Думаю, и сегодняшняя наша встреча будет способствовать тому, чтобы всё, о чём мы договорились, воплощалось", - добавил глава Узбекистана.

"Хочу ещё раз сказать, что у нас сегодня нет ни одного [незатронутого] направления. Год тому назад мы говорили, что сотрудничаем, но товарооборот только был в газовой отрасли. А сегодня у нас очень многие отрасли находят друг друга, бизнес находит друг друга, культурно-гуманитарная составляющая совершенно по-иному выглядит", - отметил Шавкат Мирзиёев.