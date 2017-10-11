Эмомали Рахмон поблагодарил глав стран Содружества за поддержку решения о переходе председательства в СНГ к Таджикистану и рассказал коллегам о том, чем займется Таджикистан в период председательствования.

В Сочи завершился очередной саммит глав государств СНГ. Выступая на заседании перед своими коллегами Эмомали Рахмон дал высокую оценку укреплению государственного сотрудничества в экономической, энергетической, промышленной, транспортной, сельскохозяйственной, социальной, трудовой, миграционной, гуманитарной и инновационной сферах, также в инфраструктуре и охране труда, как приоритетному направлению в односторонней и многосторонней интеграции стран СНГ, отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

В работе заседания приняли участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Ранее Алмазбек Атамбаев отказался от участия в саммите СНГ.

Заседание в начале проходило в узком составе, затем — с участием членов официальных делегаций.

На заседании делегаций в расширенном составе Эмомали Рахмон напомнил о планах и целях правительства Таджикистана на период председательствования в СНГ, которое в следующем году будет возложено на нашу страну.

"Нами разработана Концепция председательства Таджикистана и план её реализации. Приоритеты нашего председательства будут нацелены на обеспечение преемственности в Содружестве и укрепление достигнутых до сегодняшнего дня результатов. В области энергетики приоритетной задачей станет наращивание усилий по активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий и восстановлению параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ. Наряду с этим мы намерены продвигать сотрудничество в освоении возобновляемых источников энергии", - заявил Эмомали Рахмон.

Кроме того, как отметил таджикский лидер, одной из важных задач станет развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений и миграции. В гуманитарной сфере усилия будут направлены на координацию действий в области науки и образования, культуры, здравоохранения и информации.

"Считаем важным наполнение качественно новым содержанием работу с молодежью, развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта, расширение туристических связей. Соответствующее внимание будет уделено реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до две тысячи двадцатого года", - подчеркнул президент Таджикистана.

Вопросы обеспечения безопасности и стабильности останутся приоритетными в период председательства Таджикистана, подчеркнул Эмомали Рахмон.

"Мы будем всячески содействовать практической реализации принятых в рамках Содружества решений и программных документов по борьбе с глобальными угрозами и вызовами. Это, терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков и другие виды транснациональной организованной преступности", - отметил он.

Он выразил надежду, что "совместные усилия будут способствовать укреплению многоплановых связей между нашими странами в формате Содружества".

Далее лидеры СНГ обменялись мнениями о взаимодействии в рамках Содружества по борьбе с коррупцией, координации действия Межпарламентской ассамблеи СНГ в соответствии с современными угрозами, об объявлении 2019 год Годом книги, а также по вопросам, связанным с председательствованием в СНГ, местом и временем проведения следующего заседания Совета глав государств — его членов.

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