После победы на президентских выборах 2018 года Владимир Путин (об участии действующего главы государства в выборах пока не объявлено) должен будет распустить правительство и предложить парламенту нового кандидата на пост премьер-министра. Сделанный президентом выбор укажет на того, кто, по его мнению, должен будет впоследствии стать его преемником, говорится в статье Bloomberg., на который ссылается РБК.

По данным источников агентства в окружении Путина, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

Возможными кандидатами на пост премьер-министра источники называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. По данным Bloomberg, видные представители бизнеса и их союзники в правящих кругах уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года.



Положение осложняется тем, что сам Путин о своем выборе пока не сообщил. На протяжении 17 лет он, как отмечает Bloomberg, сталкивал разные группы во власти, в том числе силовиков, выступающих за так называемый экономический национализм, и сторонников смягчения государственного контроля вроде Медведева и его союзника — бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Возбужденное против Улюкаева дело по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина (министра арестовали 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», после чего Путин уволил его в связи с утратой доверия) эксперты Bloomberg считают еще одним свидетельством обострения политической борьбы. При этом сразу два источника Bloomberg сообщили, что именно Путин поддержал или даже инициировал публичное оглашение в суде записи разговора Улюкаева с Сечиным, которым глава «Роснефти» остался крайне недоволен.

«Когда конфликт между главой крупной государственной компании и ключевым министром разрешается путем операции с подсадной уткой, а затем в суде, вы знаете, что существует серьезный кризис», — пояснил Bloomberg политолог Евгений Минченко.



В статье Bloomberg отмечается, что силовики в настоящее время находятся в более выгодном положении. Однако сейчас все ждут, чем закончится суд над Улюкаевым, так как этот вердикт может стать намеком на дальнейшие намерения президента.



РБК направил запросы в пресс-службы Банка России, мэра Москвы и Минпромторга. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова была недоступна для комментариев.