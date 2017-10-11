Более 150 компаний Республики Таджикистан продемонстрируют свой потенциал и возможности на открывшейся 11 октября первой выставке таджикских товаров в Ташкенте. Выставка раскинулась на территории ОАО Национальной выставочной компании «Узэкспоцентр». В нашей фотоленте – павильоны таджикских предприятий.

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В рамках выставки прошел таджикско-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие около 500 представителей крупных предприятий и компаний из различных регионов двух стран.

В рамках бизнес форума было подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, в том числе Соглашение о создание Делового совета между Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан

По данным ТТП Узбекистана, по итогам 2016 года товарооборот составил 197 млн. долл. США, только за январь-сентябрь товарооборот составил 178.2 млн. долл. США.

В Республике Узбекистан осуществляет деятельность 24 предприятий с участием таджикского капитала, в том числе 1 со 100 % таджикским капиталом. В свою очередь, на территории Таджикистана создано 9 предприятий при участии резидентов Республики Узбекистан.

В эти дни в Ташкенте также проходят Дни культуры Таджикистана в Узбекистане, в рамках который завтра состоится фотовыставка «Современный Таджикистан» и демонстрация продукции народных мастеров/, показ художественных фильмов Таджикистана.

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