В казахстанском селе Кордай, расположенном на границе с Киргизией, выставлены блокпосты с вооруженными военнослужащими.

Военные, по данным радио «Азаттык», прибыли в Кордай 10 октября и расположились недалеко от въезда в приграничный населенный пункт и на выезде из него.

Ранее в среду стало известно, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Кордай» в последние сутки образовались многокилометровые очереди из желающих пересечь границу со стороны Кыргызстана. Аналогичные сообщение поступали и с КПП «Чон-Капка», «Ак-Жол» и «Ак-Тилек».

Причиной было названо решение Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана перевести пограничные войска на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими в выходные президентскими выборами в соседней республике.

В официальном сообщении Комитета говорится, в частности, что целью введения усиленного режима является «пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства». При этом никаких ограничений на пересечение границы, как утверждают в Астане, КНБ не вводил.

Одновременно с этим пользователи соцсетей стали публиковать информацию о «скоплениях» казахстанской военной техники на границе с Киргизией.

В связи со сложившейся обстановкой глава киргизского правительства Сапар Исаков поручил обеспечить находящихся на КПП граждан страны палатками, горячим питанием и медицинским обслуживанием.

Отметим, что ситуация на казахстанско-киргизской границе обострилась после того, как между двумя странами возникли трения на правительственном уровне. Так, 7 октября президент Киргизии Алмазбек Атамбаев напрямую обвинил Астану в том, что она «навязывает своего кандидата» местным избирателям на предстоящих выборах. В ответ премьер-министр Казахстана объявил высказывания Атамбаева «ложью и провокацией».