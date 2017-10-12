Советский и узбекский эстрадный певец и композитор Фаррух Закиров исполнил песню президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева "Кыргызстаным" ("Мой Кыргызстан") на кыргызском языке, сообщает Kaktus.media.

Фаррух Закиров является художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Ялла" с 1976 года. Также он автор музыки ряда популярных песен, полюбившихся не только в Узбекистане, но и на всем постсоветском пространстве. Это "Учкудук", "Лицо возлюбленной", "Родина", "Чайхана", "Песня о Шахрисабзе" и др..

"Кыргызстаным" - первая песня Азмазбека Атамбаева, исполненная им на кыргызском языке. В ней поется о том, что президент не оставит страну и переживает за нее, где бы он ни был. Сам автор впервые спел ее к своему 60-летию - в прошлом году.

Алмазбек Атамбаев исполнил и записал на диск пять на на кыргызском языке и пять на русском. Аппарат президента сообщил, что глава государства решил к собственному юбилею подарить свои авторские песни родным и близким.