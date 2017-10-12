На душанбинском рынке «Шохмансур» («Зеленый базар»), который будет снесен в ближайшее время, сегодня пусто: только торговцы пытаются упаковать свой товар и освободить прилавки. Посетителей на рынок не пускают.

Asia-Plus 1 /20

Торговцам дали срок – до конца недели освободить рынок от товаров. Многие из них уже нашли новое место работы – на новом рынке «Мехргон».

По словам торговцев, им пообещали, что на новом рынке они будут работать без уплаты аренды три месяца. Однако многие, с кем нам удалось сегодня поговорить, опасаются, что спустя три месяца им озвучат непосильную цену за аренду площади, и они будут вынуждены покинуть и новый рынок. Пока многие из них в раздумьях, куда «переехать». Но товар свой собирают – кто-то увозит его на «Мехргон», кто –то – домой.

По словам одного из продавцов овощей, который не пожелал назваться, руководство рынка пообещало им предоставить транспорт для перевоза товаров, но его так и не выделили и торговцы сами, за свой счет, вывозят товар с «Шохмансура».

У них осталось на это два дня - к субботе рынок должен быть освобожден.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus