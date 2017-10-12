Четыре батальонных и одну ротную тактическую группу Вооруженных сил (ВС) Таджикистана помогла подготовить Россия в 2017 году для прикрытия границы с соседним Афганистаном, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

"В этом году завершили подготовку четырех батальонных и одной ротной тактических групп Вооруженных сил Таджикистана, которые предназначены, в первую очередь, для прикрытия таджикско-афганской границы", — сказал Шойгу, пишет Sputnik.

Он отметил, что в целях укрепления Вооруженных сил Таджикистана в республику поставляют российское вооружение и технику.

"В вузах Минобороны России на безвозмездной основе готовим высококвалифицированные кадры для таджикистанской армии", — заявил министр.

По его словам, сейчас в России обучается более 560 военнослужащих.

Сергей Шойгу на фоне негативного развития обстановки в Афганистане предложил ускорить разработку Плана применения объединенной группировки войск вооруженных сил России и Таджикистана, отмечает издание.

"На фоне негативного развития обстановки в соседнем Афганистане организовано планирование совместных действий по отражению возможных угроз. В целях недопущения бандформирований на таджикскую территорию предлагаем ускорить разработку Плана применения объединенной группировки войск вооруженных сил России и Таджикистана", — сказал Шойгу.

По оценке главы российского оборонного ведомства, предпринимаемые меры позволяют "гарантированно выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе".

Для организации дальнейшей совместной работы он предложил подписать план сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.