Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва, сообщает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку", — добавила Набиуллина.

По ее словам, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности.

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"Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам", — объяснила председатель Банка России.

с сайта РИА Новости

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.