Системные экономические проблемы Таджикистана являются одной из причин сокращения государственных ресурсов. Об этом говорится в опубликованном Международной кризисной группой (ICG) докладе под называнием «Возрастающие риски неумелого управления в Таджикистане» (The rising risks of misrule in Tajikistan).

Авторы публикации отмечают, что многие секторы экономики Таджикистана страдают. К наиболее чувствительным проблемам причисляется низкое доверие к таджикской валюте, сокращение денежных переводов, обрушение рынка недвижимости и большой объем «плохих» банковских кредитов (пассивы, - прим. ред.).

Также в докладе упоминаются выпущенные в этом году правительством Таджикистана «высокодоходные облигации» (евробонды) для привлечения финансовых ресурсов. Это, по мнению авторов доклада, позволило избежать переговоров с международными финансовыми институтами и другими донорами, которые взамен кредитов требуют проведение реформ.

Составители доклада отмечают, что правительство свои проблемы главным образом связывают с экономическим кризисом в России. «Однако, - считают аналитики ICG, - значительную роль в этом сыграло плохое управление финансами и хищническая экономическая политика, проводимая в течение последнего десятилетия».

Со ссылкой на дипломатов подчеркивается, что отсутствие подотчетности остается основным препятствием для международной финансовой поддержки. «В 2016 году правительство Таджикистана отказалось от предложения Всемирного банка в размере до 200 млн. долларов США в виде грантов и кредитов из-за условий, связанных с реформой банковского сектора.

Кроме того, Европейский союз и Международный валютный фонд (МВФ) не предоставили финансовую поддержку таджикскому бюджету в 2016 году. Успешный выход Таджикистана на рынок облигаций, возможно, ослабил рычаги влияния доноров, стремящихся навязать политическую обусловленность на помощь и кредиты», - говорится в докладе.

В нем отмечается, что основная тяжесть всех этих экономических трудностей лежит на плечах простых людей.

«Треть населения Таджикистана недоедает, а недоедание является основной причиной примерно одной трети случаев смерти детей, что выше, чем в любой из бывших советских республик», - подчеркивают аналитики ICG.

В докладе говорится, что экономический кризис также повлиял на налаженную в стране сеть коррупции.

«Граждане и частные предприятия все чаще не могут платить взятки сотрудникам правоохранительных органов и правительственным чиновникам. Эти чиновники, в свою очередь, становятся все более агрессивными, поскольку они пытаются выплатить долги, связанные с полученной ими работой», - поясняют авторы публикации.

СПРАВКА: Международная кризисная группа (ICG) является независимой, некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Брюсселе. Созданная в 1995 году организация занимается анализом ситуации на местах и активной правозащитной деятельностью. На основании информации и оценок, проведенных на местах, ICG издает аналитические доклады, в которых приводятся практические рекомендации, адресованные ключевым международным фигурантам, принимающим политические решения.

Организация ежегодно публикует около 80 докладов о положении в горячих точках. Имеет 150 штатных сотрудников на пяти континентах мира. Президент ICG c сентября 2014 года является Жан-Мари Гуено, в прошлом — заместитель генсека ООН по миротворческим операциям, заместитель специального полномочного представителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии.

