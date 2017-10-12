Совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется провести в ноябре текущего года на территории Таджикистана, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт Интерфакс.

"Для более глубокой проработки задач привлечём к этим учениям дополнительно органы управления и подразделения Центрального военного округа, а также авиацию", - сказал Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Шойгу отметил, что воинские формирования России и Таджикистана на регулярной основе участвуют в манёврах государств - членов ОДКБ. В этом году, сказал министр, прошли учения "Взаимодействие" и "Нерушимое братство" с коллективными силами Организации.

Он также напомнил, что в конце мая в Таджикистане прошли совместные антитеррористические манёвры "Душанбе - Антитеррор - 2017", в ходе которых подразделения силовых структур государств СНГ отработали практические действия по уничтожению бандформирований.

"У России и Таджикистана, - отметил Шойгу, - общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в центральноазиатском регионе. С учётом этого строим отношения между нашими министерствами. При этом уделяем повышенное внимание взаимодействию в военной и военно-технической областях".

Также реализуется соглашение о российской военной базе на территории Таджикистана, ежегодно проводятся совместные мероприятия оперативной подготовки вооруженных сил, констатировал Шойгу.

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