В честь Международного дня девочки, который проводится в нашей стране третий год подряд, Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в РТ в июле этого года объявило о запуске конкурса на лучшее сочинение и лучшую фотографию "Я горжусь своей дочерью".

Последний срок приема материалов на конкурс, который был установлен до 11 октября, теперь продлен на один месяц, до 12 ноября 2017 года.

Цель конкурса - особо отметить положительную роль отцов в оказании поддержки дочерям в реализации их потенциала и решении проблем, с которыми сталкиваются девочки и девушки в повседневной жизни в Таджикистане.

Социальные и общественные нормы и устои обязывают девочек с раннего возраста ориентироваться на создание семьи и продолжение рода, в ущерб обучению, карьере и профессиональному росту. Но если девочка-подросток имеет возможность для учебы и информирована о своих правах, имеет поддержку родителей и семьи, она сможет реализовать свой потенциал и стать движущей силой для позитивных изменений в ее семье, общине и стране, отмечают организаторы конкурса.

По данным ООН, сегодня в мире проживает 1,1 миллиарда девочек, что составляет около 20% всех жителей Земли. Согласно счетчику населения мира Country Meters, в Таджикистане проживает 2 млн 974 958 человек младше 15 лет, из которых более 1 млн 461 тыс. человек составляют девочки.

Все представленные работы будут рассмотрены компетентным жюри, состоящим из организаторов конкурса, представителей других учреждений ООН в РТ, государственных органов, СМИ и независимых экспертов.

Для лучшего сочинения и лучшей фотографии предусмотрено по три призовых места в каждой номинации. Дополнительно, будут присуждаться призы авторам лучших работ, набравших большую популярность в социальных сетях.

Церемония награждения состоится в конце 2017 года, о чем организаторы сообщат дополнительно.

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться по электронному адресу: konkurs.tj@mail.ru