Учащимся колледжей запретили иметь при себе колюще-режущие предметы - ножи, циркули и тому подобное. Директора учебных заведений руководствуются специальным поручением о запрете на ношение холодного оружия, которое разослало Министерство высшего и среднего специального образования страны, сообщает 12 октября «Озодлик».

Поводом для запрета стало убийство 17-летнего учащегося ташкентского юридического колледжа, произошедшее 6 октября.

Как рассказал преподаватель одного из колледжей узбекской столицы, учащиеся подвергаются обыску ежедневно с семи до восьми часов утра. «Два дня назад мы нашли у них ножи, кастеты и одну дубинку, в их смартфонах были обнаружены видеозаписи с порнографическими и боевыми сценами», - перечислил преподаватель.

Заместитель директора по вопросам духовности и просветительства профессионального колледжа туризма и сервиса в Ферганской области сообщил «Озодлику», что в последнее время ношение учащимися холодного оружия стало обычным явлением.

«У нас считается постыдным, если мальчик не носит при себе нож», - заявил отец подростка, который учится в кокандском колледже. По его мнению, контроль над учащимися слишком усилен, поскольку «не все люди, носящие при себе холодное оружие, совершают преступление».

Он добавил, что от ребят требуют прекратить носить с собой не только ножи, но даже циркули и железные линейки. Преподаватель кокандского колледжа пояснил, что в учебных мастерских ребята изготавливают из таких линеек ножи, поэтому они и попали под запрет.

Напомним, в 2017 году в колледжах Узбекистана произошло несколько убийств. Наиболее резонансным стал случай в ташкентском медицинском колледже имени Боровского, где 3 мая был жестоко избит 17-летний Жасурбек Ибрагимов. Месяц спустя он скончался, перенеся пять сложных операций.

Возбуждено уголовное дело, на скамье подсудимых оказался один человек, хотя сторона потерпевшего утверждает, что участников драки с трагическим исходом было несколько.