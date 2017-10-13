Власти Узбекистана понимают озабоченность Таджикистана по поводу ситуации на южных рубежах стран СНГ, заявил глава минобороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает радио Озоди.

Беседа состоялась в рамках прошедшего 12 октября в Душанбе заседания Совета министров обороны стран Содружества.

По словам узбекского министра, его страна будет "делать все возможное для обеспечения обороноспособности южных границ Содружества". Он заверил, что где необходимо участие Узбекистана, власти не будут стоять в стороне.

«У нас тоже граница с Афганистаном. То, что, скажем, в Таджикистане или Кыргызстане что-то будет происходить — обязательно это без последствий для нашего Узбекистана не будет. Потому что здесь единое целое, единый организм, единое кровообращение. Кое-где нет практически границ между нашими странами. Поэтому очень важна в этом направлении организация и обеспечение взаимодействия и сотрудничества», заявил Абдусалом Азизов.

По его оценкам, если государства региона будут своевременно обмениваться информацией, своевременно и сообща решать вопросы — "все будет нормально".

Министр обороны Узбекистана приехал в Таджикистан впервые за последние два десятилетия. "В рамках заседания состоялась встреча министров обороны Таджикистана и Узбекистана, на которой речь шла о будущих контактах оборонных ведомств", сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства РТ Фаридун Махмадализода.

С сайта mil.ru Министры обороны РФ Сергей Шойгу и РТ Шерали Мирзо

В Душанбе 12 октября состоялась и встреча глав оборонных ведомств России и Таджикистана. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва в этом году помогла подготовить четыре батальонных и одну ротную тактическую группу Вооруженных сил Таджикистана для прикрытия границы с соседним Афганистаном. Он также отметил, что в целях укрепления Вооруженных сил Таджикистана в республику поставляют российское вооружение и технику.

По оценке главы российского оборонного ведомства, предпринимаемые меры позволяют "гарантированно выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе".

Сергей Шойгу также сообщил, что совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется провести в ноябре текущего года на территории Таджикистана.

"Для более глубокой проработки задач привлечём к этим учениям дополнительно органы управления и подразделения Центрального военного округа, а также авиацию", - сказал Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

"У России и Таджикистана, - отметил Шойгу, - общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в центральноазиатском регионе. С учётом этого строим отношения между нашими министерствами. При этом уделяем повышенное внимание взаимодействию в военной и военно-технической областях".

Совет министров обороны стран СНГ по итогам заседании в Душанбе принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на 2018 год, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Совет министров одобрил вопросы финансирования системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

В работе заседании приняли участие главы оборонных ведомств РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе посольства Туркмении.

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