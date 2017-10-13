Кто-то мечтает о глиняной посуде, пригодной для приготовления пищи, а кто-то просто любит авторские штучки и с удовольствием украсит свой интерьер оригинальным сувениром. Усто Фозил Носиров из той категории гончаров, считающий свое ремесло образом жизни.

Уже 17 лет бывший школьный педагог по литературе зарабатывает на жизнь, изготавливая сувениры из керамики. При этом, он считает, что гончарное ремесло не дает ему разбогатеть, но и голодным не оставляет.

Мы посетили его гончарную мастерскую. Здесь гончарный круг ни на минуту не останавливается, так как усто Фозил обучает гончарному делу по несколько групп учеников из школы искусств г. Турсунзаде и также ведет кружок в Шахринаве.

По словам мастера, настоящему гончару для работы необходимы всего несколько инструментов: печь для обжига, гончарный круг, формы из гипса, акриловые краски для росписи изделий, собственно, сама глина и … фантазия.

Кстати, глину для замеса он берет из Каратага, а глазурь покупает в Узбекистане. Глина в руках мастера, будто живое существо: она дышит, вздымается, сохнет и обмокает на наших глазах. «Она податлива и послушна», - объясняет усто Фозил, заливая жидкую смесь в специальные гипсовые формы. Несколько минут, и эта смесь превращается в желаемую фигуру, будто маленькая сувенирная ваза или большой горшок для воды.

Мастер осторожно вынимает из формы будущую вазу.

«Через 15 минут изделие должно высохнуть, потом нам предстоит его отшлифовать. Только после этого мы можем его обжечь в печи или, используя ангоб - покрытие из жидкой глины для получения более гладкой поверхности, заново его намочить и отшлифовать, убирая ненужное, а потом класть в печь. В результате изделие получит белый оттенок», - рассказывает и показывает усто Фозил одновременно. По его словам, температура для обжига тоже должна быть особой - 960 градусов. И еще нужно знать на какое время оставлять изделие.

Мастер изготавливает более 20 видов керамических изделий: миниатюрные вазы, статуэтки, магнитики и национальные свистульки – «булбул» (соловей).

Продукция Фозила Носирова – народного мастера Таджикистана, который с 2014 года является членом Союза ремесленников республики, не раз выставлялась на различных ремесленных ярмарках и выставках народного творчества в Таджикистане. В этом году усто Фозил стал участником Международного фестиваля ремесленников в Шардже (ОАЭ). Его продукцию нередко дарят иностранным гостям как национальные сувениры.

О себе мастер рассказывает скупо. Закончил факультет таджикской филологии Душанбинского пединститута, преподавал в школе, потом из-за экономического кризиса переквалифицировался в строители. В 2000 году он серьезно заболел, и врачи посоветовали бросить строить. Во время лечения он и увлекся керамикой. Некоторые фигурки видел во сне, а наутро рисовал, чтобы не забыть образ.

Постепенно из усто Фозила- строителя он превратился в усто Фозила- гончара.

«Когда речь заходит о независимости и свободе, я говорю, что моя работа и есть независимость, это и есть свобода, так как я в ней могу творить все, что захочу», - говорит усто Фозил.

Мечта мастера – изготовить сосуд гигантских размеров. Также в будущем он хочет создать свой гончарный цех, чтобы охватить работой как можно больше людей, особенно сельских женщин, у которых есть талант к рисованию и лепке.

«Они могут работать на дому, и получать за свою работу плату. Это отличный способ борьбы с безработицей», - объясняет Фозил Носиров.

По его словам, некоторые мастера опасаются обучать других, чтобы те не повторяли их стиль и не стали в будущем их же конкурентами. Но усто Фозил считает, что это неправильно и обучает как можно больше людей.