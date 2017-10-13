Реформы по регулированию бизнеса играют значительную роль в создании устойчивого инвестиционного климата и развитии частного сектора в Таджикистане. Об этом заявила менеджер проектов IFC (Международная финансовая корпорация) Мадина Нурматова в ходе круглого стола по повышению эффективности и прозрачности проверок частного сектора в Душанбе.

«В то время как IFC поддерживает усилия правительства Таджикистана по созданию благоприятной деловой среды и совершенствованию законодательной базы, важно, чтобы деловые круги активно участвовали в реализации этих реформ, обеспечивая соблюдение законодательства и выражая свое беспокойство существующими проблемами», - сказала Нурматова.

Заместитель председателя Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Нигина Анвари отметила, что обеспечение реальной поддержки бизнеса и улучшение инвестиционного климата является главной целью правительства страны.

«Для этого, - по ее словам, - в республике в сотрудничестве с партнерами по развитию реализуются экономические реформы».

Мероприятие организовано с целью повышения информированности деловых кругов и государственных органов о новых особенностях Закона о проверке деятельности хозяйствующих субъектов, введении проверок на основе рисков, контрольных перечней и других мер для повышения эффективности и прозрачности проверок.

В ходе круглого стола была представлена новая электронная система «Электронное разрешение», созданная с целью облегчить предпринимателям подачу заявок на получение разрешений и уменьшить административное и финансовое бремя для предприятий. Участники также получили информацию о государственной поддержке предпринимательства и налоговых льготах.

Мероприятие было проведено в преддверии предстоящего Дня предпринимателя, который проходит в Таджикистане с 2014 года 14 октября.

В этом году День предпринимателя будет отмечен встречей президента Таджикистана с представителями частного сектора и местными инвесторами в госкомплексе «Кохи Борбад».

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, реализует в Таджикистане проект по улучшению деловой среды и инвестиционного климата. Проект оказывает техническую помощь и консультации правительству Таджикистана в вопросах улучшения инвестиционного климата путем реформирования основных регуляторных барьеров. В частности, он помогает в реализации реформ в области проверок и разрешительной системы посредством укрепления законодательства, регулирующего проверки бизнеса, улучшение независимого контроля за осуществление реформ и введение электронной системы подачи заявлений для разрешений.

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