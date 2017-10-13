По факту убийства в джамоате Поршинев Шугнанского района ГБАО задержаны два человека.

Преступник приехал к родственникам жены cвоего покойного брата, чтобы разобраться с квартирным вопросом. С собой он прихватил гранату, пистолет и нож, говорится в сюжете пресс-службы МВД, который был показан по государственному телеканалу «Точикистон».

В сюжете отмечается, что несколько дней назад в ОВД Шугнанского района поступило заявление от гражданина Интизора Абдуллоева о том, что 6 октября в дом жителя района Алидода Назридодова, сотрудника местного отдела страховой компании «Таджиксугурта», ворвались неизвестные мужчины и устроили стрельбу из пистолета «Макарова».

Выстрелами была убита Оламгул Девлохова (1960 г.р), ранен несовершеннолетний Амирджон Ниятбеков (2004 г.р). Также нападавшие, применив нож, ранили Мубориза Назридодова (1996 г.р) и Ганджину Назридодову (брат и сестра).

Кроме того, во время нападения была применена граната, говорится в сюжете пресс-службы МВД.

Все эти дни мальчик находился в больнице, после нападения его сразу же прооперировали, но он все-таки не выжил: в среду, 11 октября, Амирджон Ниятбеков скончался.

По горячим следам по подозрению в совершении преступления был задержан житель Хорога, работник городского исполнительного органа власти Некруз Ниятбеков (1992 г.р). Также под арестом находится второй участник нападения – студент Хорогского университета Восе Агибзода (1996 г.р).

Причиной нападения стал квартирный вопрос. Некруз Ниятбеков приехал в дом, где проживали его родственники, затеял спор по поводу наследства покойного брата: ранее суд оставил квартиру в Хороге супруге его покойного - Ганджине Назридодовой и их ребенку - Амирджону Ниятбекову.

Мужчина был не согласен с таким решением, и решил убрать с дороги жену своего брата, родного племянника и ее родственников.

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