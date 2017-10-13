Греция не должна выдавать, депортировать или иным образом способствовать возвращению активиста таджикской оппозиции Мирзорахима Кузова (Шохнаими Карима) на родину - в Таджикистан, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном на ее сайте.

Мирзорахим Кузов, член политсовета запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ), был задержан по красному уведомлению Интерпола 9 октября греческой полицией на паспортном контроле в международном аэропорту Афин - он следовал транзитом в Тегеран из Варшавы, где участвовал в ежегодном Совещании по человеческому измерению БДИПЧ/ОБСЕ.

По словам исследователя HRW по Центральной Азии Стива Свердлоу «в Таджикистане существует серьезная проблема с пытками» и «Греция имеет юридические обязательства не возвращать людей в страну, где они могут столкнуться с пытками или жестоким обращением, и должна соблюдать эти международные обязательства».

По данным HRW, Кузов бежал из Таджикистана в сентябре 2015 года. В последние два года он скрывался в третьей стране. В августе члены семьи Кузова также были вынуждены покинуть Таджикистан. Таджикские власти обвиняют Кузова в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации экстремистского сообщества.

Напомним, до сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве.

В сентябре 2015 года руководство ПИВТ обвинили в причастности к попытке переворота, устроенного бывшим замминистра обороны страны Абдухалимом Назарзода. Партия была объявлена Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному. Лидер партии Мухиддин Кабири находится вне пределов республики.