Как и в большинстве развитых стран, количество браков в Китае сокращается

Спустя пять лет после того, как Си Цзиньпин занял пост председателя КНР, страна стала богаче и сильнее. Но как общее развитие отразилось на жизни обычных китайских семей? Рассказывает Би-Би-Си.

Пока в Китае зарождается новое поколение лидеров, а руководство страны планирует курс на следующую пятилетку, статистика дает представление о том, как меняется жизнь людей.

В 2015 году правительство отказалось от печально известной политики, разрешающей семье иметь только одного ребенка. Предполагалось, что такая мера поможет контролировать рост населения, но в итоге это привело к критическому гендерному дисбалансу.

Теперь, когда заводить нескольких детей и иметь большие семьи разрешили официально, в Китае актуальны те же тренды, что и в остальном развитом мире. В стране сокращается количество браков и все больше пар решают развестись.

Возможно, первое впечатление обманчиво.

"Уровень разводов в Китае был и остается заметно ниже, чем в США или в странах Западной Европы", - объясняет Хуань Ли, профессор психологии из Нью-Йоркского университета в Шанхае.

"В континентальном Китае по сравнению с соседними странами гораздо выше процент людей, которые все-таки решают пожениться. Так что идея о том, что китайские семьи (а за ними общество и нация) распадаются, не имеет под собой никаких статистических оснований", - говорит исследователь.

Даже после завершения политики "одна семья - один ребенок" в 2015 году, ее последствия еще долго будут напоминать о себе. В Китае даже появился специальный термин для обозначения неженатых мужчин старше 30 лет: "шенгнан", то есть "непристроенный мужчина".

Известен случай, когда в 2015 году 40-летний китайский бизнесмен судился с брачным агентством в Шанхае. За поиски жены он заплатил 7 млн юаней (около 1 млн долларов), однако подобрать спутницу жизни ему так и не смогли.

"Политика одного ребенка в Китае усложнила демографический переход", - говорит Луис Куйс из исследовательской компании Oxford Economics.

"Сокращение рождаемости и старение населения сильно повлияли на объем рабочей силы в стране и как следствие затормозили экономический рост", - объясняет он.

"И хотя с января 2016 года было разрешено заводить двоих детей, повышение рождаемости отразится на состоянии рынка труда не раньше, чем через два десятилетия", - заключил Куйс.

Повышение уровня жизни постепенно меняет традиционные взгляды на гендерные роли. Это может положительно повлиять на существующий дисбаланс.

"Соотношение мужчин и женщин уже меняется", - рассказывает Му Женг из Центра исследования семьи и населения в Национальном университете Сингапура.

"К этому привели послабления в демографической политике, переоценка гендерных ролей, заметные достижения женщин в учебе и карьере, а также более развитая социальная политика", - говорит исследователь.

И все же, текущая ситуация с гендерным дисбалансом очень усложняет китайским мужчинам поиск невест.

Несмотря на неутихающие разговоры о китайском "строительном пузыре", у рынка жилья КНР есть одна важная черта. В Китае самый большой процент домовладельцев среди миллениалов - молодых людей, родившихся после 1981 года.

По этому показателю КНР давно обогнала Европу и США.

Статистика HSBC показывает ситуацию только в городах, и, тем не менее, это важный тренд. Родители изо всех сил стараются обеспечить своих сыновей жильем и сделать их более привлекательными кандидатами на роль супруга.

"Традиционно дом должен предоставить жених. Многие истории любви так и не закончились браком, потому что у жениха не было своего жилья", - говорит профессор Жэу Лью, заместитесь директора Института Китая в SOAS.

Итак, как же будет выглядеть семейная жизнь, если благодаря очарованию, удаче или недвижимости китайскому мужчине все-таки удастся жениться?

Средний доход китайской семьи постепенно растет и в городах, и в сельской местности. Цены на продукты за последние десятилетия сильно упали, а вот расходы на одежду, еду и транспорт, наоборот, выросли. Такая же ситуация сложилась с тратами на связь. Распространение мобильных телефонов доказывает этот тезис.

Смартфон - уже не просто очередная статья расходов. Приложение WeChat, например, настолько востребовано в повседневной жизни, что многие уже не могут представить, как обходиться без него.

"WeChat создан как универсальный набор инструментов, своего рода цифровой швейцарский нож", - говорит Дункан Кларк, технический аналитик компании ABI Research, живущий в Пекине.

Пользователи быстро осознали потенциал приложения, с помощью которого можно оплачивать счета, платить в магазине, такси и велопрокате, переводить деньги и, разумеется, общаться.

Кроме того, рост доходов означает и рост трат на образование. За последние годы все больше китайцев отправляют детей учиться за границу. И что интересно, отучившись, дети приезжают назад.

"Большой процент студентов возвращаются в Китай после учебы. В 2016 году так сделали 433 тыс. студентов", - говорит Раджив Бисвас, главный специалист по экономике в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании IHS Markit.

В КНР становится все больше молодых специалистов с дипломами иностранных вузов и опытом жизни за границей. Это приведет к тому, что следующему поколению руководителей в разных областях будет ближе и понятнее культура и образ мыслей в других странах.

Это будет особенно кстати, если учесть, что в ближайшие десять лет КНР планирует стать крупнейшей экономикой мира.

Степень, полученная в европейском и американском вузе, точно поможет получить хорошую работу и даже может увеличить шансы найти подходящего партнера.