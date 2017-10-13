В честь Дня предпринимателей, который отмечается в Таджикистане 14 октября, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» объявляет о запуске специальной акции «Сохибкор». Данная акция направлена на поддержку отечественных предпринимателей.
Начиная с 16 октября по 31 декабря этого года, юридическим лицам и предпринимателям будет представлена возможность воспользоваться абсолютно «бесплатно» следующими услугами «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»:
- Бесплатное открытие расчетных счетов;
- Бесплатное заверение карточки, образцов подписей и оттиска печати;
- Бесплатные внутристрановые платежи через интернет-банкинг юридических лиц.
Как отмечают в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», данная акция не только своевременна, но и достаточно выгодна.
«Мы всегда идём навстречу своим клиентам и предлагаем воспользоваться выгодным предложением. Воспользовавшиеся услугами в рамках акции «Сохибкор» клиенты сэкономят немалые деньги. Очень надеемся, что индивидуальные предприниматели, руководители компаний и предприятий рассмотрят варианты сотрудничество с нашей организацией», - отмечают в пресс-службе МДО.
«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предпринимателям также предлагает целый ряд программ для развития бизнеса:
- Выгодное Расчётно-кассовое обслуживание - минимальные комиссионные за кассовое обслуживание, межбанковские и Swift переводы
- Интернет банкинг - совершайте свои операции, не выходя из офиса и не отрываясь от рабочего процесса. (Бесплатное подключение к услуге).
- Удобные Зарплатные проекты–бесплатная эмиссия банковских карт.
- Банковские гарантии – залог Доверия ваших партнёров и безопасности Ваших сделок.
- Срочные депозиты для юридических лиц – мы предлагаем Вам открыть срочные депозиты по максимальным процентам на рынке.
- Кредиты для развития бизнеса – выгодные условия и конкурентные процентные ставки.
Сегодня кредитные организации, в том числе банки и микродепозитные организации, играют важную роль в развитии частного предпринимательства через предоставление финансовых услуг и депозитов. Сильный и успешный частный сектор возможен только при наличии доступа к финансированию.
МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.
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