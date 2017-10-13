В честь Дня предпринимателей, который отмечается в Таджикистане 14 октября, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» объявляет о запуске специальной акции «Сохибкор». Данная акция направлена на поддержку отечественных предпринимателей.

Начиная с 16 октября по 31 декабря этого года, юридическим лицам и предпринимателям будет представлена возможность воспользоваться абсолютно «бесплатно» следующими услугами «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»:

- Бесплатное открытие расчетных счетов;

- Бесплатное заверение карточки, образцов подписей и оттиска печати;

- Бесплатные внутристрановые платежи через интернет-банкинг юридических лиц.

Как отмечают в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», данная акция не только своевременна, но и достаточно выгодна.

«Мы всегда идём навстречу своим клиентам и предлагаем воспользоваться выгодным предложением. Воспользовавшиеся услугами в рамках акции «Сохибкор» клиенты сэкономят немалые деньги. Очень надеемся, что индивидуальные предприниматели, руководители компаний и предприятий рассмотрят варианты сотрудничество с нашей организацией», - отмечают в пресс-службе МДО.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предпринимателям также предлагает целый ряд программ для развития бизнеса:

- Выгодное Расчётно-кассовое обслуживание - минимальные комиссионные за кассовое обслуживание, межбанковские и Swift переводы

- Интернет банкинг - совершайте свои операции, не выходя из офиса и не отрываясь от рабочего процесса. (Бесплатное подключение к услуге).

- Удобные Зарплатные проекты–бесплатная эмиссия банковских карт.

- Банковские гарантии – залог Доверия ваших партнёров и безопасности Ваших сделок.

- Срочные депозиты для юридических лиц – мы предлагаем Вам открыть срочные депозиты по максимальным процентам на рынке.

- Кредиты для развития бизнеса – выгодные условия и конкурентные процентные ставки.

Сегодня кредитные организации, в том числе банки и микродепозитные организации, играют важную роль в развитии частного предпринимательства через предоставление финансовых услуг и депозитов. Сильный и успешный частный сектор возможен только при наличии доступа к финансированию.

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.