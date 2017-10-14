За два дня до первого тура президентских выборов в Киргизии никто не может предугадать их итога. Является ли это свидетельством зрелости киргизской государственной системы? Об этом в материале Deutsche Welle .

В воскресенье, 15 сентября, в Киргизии будут выбирать нового президента. Нового, потому что нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев намерен, как того требует действующий Основной закон, оставить свой пост после 6 лет руководства страной.

Судя по сообщениям в киргизских СМИ, а также в некоторых российских и казахстанских масс-медиа, также следящих за этими выборами, борьба между более чем десятью зарегистрированными кандидатами проходит крайне жестко, а результат ее пока не очевиден.

Различные опросы общественного мнения показывают, что шансы на победу имеют, скорее всего, два кандидата. Одного, бывшего премьер-министра, консервативного Сооронбая Жээнбекова, называют фаворитом Атамбаева. Второй, тоже бывший премьер-министр Омурбек Бабанов, все больше входит в роль оппозиционного лидера-реформатора.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. Всего официально ЦИК страны зарегистрировал 13 кандидатов в президенты страны. Однако двое из кандидатов снялись с предвыборной гонки. Таким образом, на данный момент официально кандидатов в президенты осталось 11.

Главный кандидат президентских выборов

Из СМИ можно узнать о широком использовании административного ресурса в пользу Жээнбекова, о серьезных прецедентах давления на избирателей и представителей оппонентов "главного кандидата" через силовые структуры, о покупке голосов как сторонниками Жээнбекова, так и людьми Бабанова. Публикуются сведения о якобы имеющейся связи окружения Жээнбекова с исламистскими кругами в арабском мире, и о государственном перевороте, который якобы готовили на случай поражения Бабанова его сторонники, связанные с криминалом. По этому делу ГКНБ Киргизии уже арестовал депутата парламента Канатбека Исаева.

В этой связи общественность обсуждает проблему чрезмерной близости спецслужбы к администрации президента и ее роль в этих выборах. А ряд наблюдателей указывают на возможный сценарий, при котором власть либо снимет Бабанова с выборов под предлогом допущенных им нарушений, либо даже пойдет на отмену весьма вероятного второго тура.

Обсуждают в СМИ и проведенные теледебаты между кандидатами, в ходе которых основные соперники далеко выходили за рамки политкорректности - особенно в этом упрекают Жээнбекова. И одна из самых ярких медийных тем - это обмен резкими обоюдными заявлениями с самых высоких трибун и нотами между Бишкеком и Астаной - вызваны они были встречей, проведенной президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым с Омурбеком Бабановым в Алма-Ате 19 сентября. Это обидело Алмазбека Атамбаева и побудило его обвинить соседнее государство во вмешательстве во внутренние дела Киргизии, заодно указав на то, что его руководство фактически расхищает национальные богатства в собственной стране.

Казахстан в центре предвыборной борьбы в Киргизии

Таким образом, Казахстан стал фактически одним из факторов той самой предвыборной борьбы, которая, по оценкам многих наблюдателей в Киргизии, проходит грязнее, чем все предыдущие избирательные кампании в республике. (Так, 13 октября движение "За честные выборы" опубликовало заявление об обильном использовании грязных технологий, лжи и клеветы, в основном со стороны государственных СМИ, и о том, что президент страны "напрямую включился в предвыборную агитацию, поддерживая кандидата от власти").

По словам сотрудницы Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate Eschment), за два дня до выборов ситуация в Киргизии очень напряженная и вызывающая большую озабоченность. "Все идет к конкуренции между двумя кандидатами, что, в принципе, оставляет возможность того, что один из них получит сразу больше 50 процентов голосов, и второго тура не понадобится. Далее, предвыборная кампания приняла форму битья посуды, причем как на внутриполитической кухне, так и на внешнеполитической. И битья такого сильного, что, по моей оценке, утеряна некая соразмерность средств целям", - считает немецкий эксперт.

Выйдут ли недовольные на улицу?

В интервью DW она выделяет еще один аспект предвыборной борьбы в Киргизии - апелляцию некоторых кандидатов к национальному фактору. "На юге идет борьба за голоса этнических узбеков и используется национальный фактор, невзирая на то, что отношения между этими группами и так крайне напряжены. И это очень опасно", - считает Беате Эшмент.

"Я не думаю, что после объявления итогов, население выйдет на улицы по причине несправедливых выборов. Но я не исключаю полностью, что, как уже не раз было, те или иные группы населения будут "разогреты" кем-либо из недовольных кандидатов. Далее, я почти уверена, что Алмазбек Атамбаев все же оставит свой пост, и уже гарантированно, что он это сделает, если победит его ставленник. Но, как дело пойдет дальше, после того, как столько было конфликтов, как в тюрьме оказались люди, мне не ясно - разрыв между различными группами политиков тут непросто преодолеть", - полагает эксперт ZOiS. Шрамы от этой кампании, по ее словам, останутся и будут долго давать о себе знать.

Отунбаева, Атамбаев и концовка киргизской сказки

В свою очередь казахстанский журналист Александр Краснер оценивает выборы в Киргизии с иных позиций.

"В середине 2011 года я в составе небольшой группы журналистов встречался с Розой Отунбаевой. Она тогда еще была президентом Киргизии. И она тогда сказала, что могла бы остаться и дальше на своем посту, никакого письменного обязательства уйти по прошествии полутора лет у нее не было. Но она для себя решила, что должна стать первым президентом Киргизии, который сам оставит пост и позволит провести демократические выборы. И Атамбаев, ее тогда сменивший, при всей его специфике, действует в этом русле. Он уходит. Да, он хочет оставить своего человека, но сегодня никто не знает концовки этой киргизской сказки", - говорит Краснер.

Собеседник DW отмечает, что если в самой Киргизии президенту досталось за выпады в сторону Казахстана, то реакция в казахстанском Facebook на его критику в адрес Нурсултана Назарбаева, оказалась в его пользу. "В Казахстане сегодня - бензиновый кризис, а в Киргизии, где нефти нет ни грамма, кризиса нет. Их валюта стабильнее тенге. Пенсии не намного ниже, а тарифы на коммунальные услуги в пять раз ниже. Казахстан импортирует из Киргизии весьма качественные киргизские продукты питания", - перечисляет он.

Казахстан соскучился по киргизским выборам?

"То есть ставка на демократию, то есть на конкурентную борьбу, приносит свои плоды, там приходится крутиться, политикам приходится завоевывать доверие избирателей. Очень многие в Казахстане по интернету с интересом следили за теледебатами. Казахстан соскучился по такому. Только в начале 1990-х годов у нас такое было. Молодежь в Казахстане заинтересованно следит за этими выборами", - утверждает главный редактор "Новой газеты" - Казахстан".

Впрочем, у Беате Эшмент другой опыт. "Я была на прошлой неделе в Алма-Ате, много там общалась в основном в среде с высоким образовательным цензом, и на нее, по моему наблюдению, киргизский вариант демократии в форме нынешних выборов однозначно производит пугающее впечатление. Такого сюжета там точно не хотят", - утверждает она.

Что касается восприятия нынешних киргизских выборов в Европе, то, продолжает собеседница DW, в среде западных экспертов известно, что эта республика отличается от ее соседей хотя бы тем, что там не определено заранее, кто 15 октября победит. Но известно и то, что многое, там происходящее, нарушает правила демократии. "Политики же в Европе на последнее обстоятельство закрывают глаза. Для них если исход выборов непредсказуем - это уже демократия, и все в порядке", - говорит она.

На перспективу глубоких политических изменений в республике после выборов Беате Эшмент смотрит скептически. "Будет ли что-то изменено, в том числе в системе контроля над ГКНБ, над использованием административного ресурса, зависит от того, кто придет во власть. Жээнбекову вряд ли это потребуется. А Бабанов может пойти на перемены, хотя у меня есть сомнение, что это бы ему удалось провести в жизнь", - считает эксперт ZOiS.