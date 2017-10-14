В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана состоялась церемония вручения сертификатов командирам и заместителям командиров, принявшим участие в обучающих курсах по направлению подготовки «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».

Курсы были проведены преподавателями Академии гражданской защиты МЧС России.

пресс-служба КЧС РТ

За короткое время были повышены навыки и умения сотрудников КЧС своевременно принятию решению и правильного распределения сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, сообщили в КЧС.

Обучающие курсы были организованы в рамках Соглашения между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Международной организации гражданской обороны об оказании методической помощи для повышения навыков и знаний сотрудников КЧС Таджикистана.

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