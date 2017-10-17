В Кыргызстане захоронили мумию, хранившуюся с 1970 года в Государственном историческом музее, пишет "Открытая Азия". Мумию молодой женщины обнаружили ленинградские археологи в ходе раскопок в местности Карамык Баткенской области в 1956 году.

Исследователи считают, что находка датируется I-V веком нашей эры. Профессиональным археологам и антропологам пока не удалось установить не только имя, но даже этническую принадлежность девушки.

Но то, что не смогли узнать ученые, мумия "рассказала" медиумам и экстрасенсам. А они уже сообщили всем кыргызстанцам, что при жизни девушка являлась баткенской царицей Анфисой. Она была третьей супругой фараона Аманхатепа. Ей было 27 лет, когда ее отравили другие жены правителя. Вместе с ней в могильник положили ценные вещи.

"Дух мумии в течение 60 лет умоляет нас вернуть ее на прежнее место, на вечное пребывание. В течение всех этих лет мы ее удерживали от различных злодеяний, но сейчас она рвется наружу, - говорили медиумы. - Анфиса нам дала срок до начала июля 2015 года ее перезахоронить, но мы этого не сделали. Вместе с мумиями из могильников выползают вирусы, которые уничтожают все на своем пути. Вирусы проникают в сознание людей, делая их агрессивными и неимоверно алчными. Поэтому в Кыргызстане нет покоя, стабильности и уверенности в завтрашнем дне".

На днях Минкультуры дало разрешение похоронить мумию. "Проводилось совещание, на котором обсуждался этот вопрос. По результатам принято такое решение. Министр считает, что поскольку мумия представляет собой человеческие останки, то по религиозным обычаям необходимо ее похоронить", - рассказали в пресс-службе.

"В комиссии (которая решала вопрос о захоронении) я была единственным ученым-археологом. Остальные были представителями МВД, ГКНБ, по-моему, Гособороны, 2-3 сотрудника Минкультуры. И вопрос решили голосованием людей, не имеющих никакого представления, что это за находка, людей, которые не понимают ее научной значимости и важности. Почему они решили этот вопрос?! Даже министр культуры Туголбай Казаков, министр светского, цивилизованного государства, заявил: "Мы - мусульмане, и, согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, и надо мумию захоронить". Это больше всего поражает. Когда сам министр вот таким грубым образом воздействуют на науку, которую он не понимает", - цитирует сайт "Билим АКИpress" заведующую отделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадичу Ташбаеву.

Эту идею неоднозначно восприняла и общественность. Однако экспонат все-таки захоронили по мусульманским обычаям.

15 октября, на встрече с журналистами после голосования на президентских выборах Алмазбек Атамбаев заявил, что захоронение мумии из исторического музея было ошибкой. По словам президента, называющие себя мусульманами забывают, что, согласно хадисам пророка Мухаммеда, час, потраченный на изучение науки, равен ночи, проведенной в молитвах. Поэтому стоило использовать мумию в научных целях.

"Я считаю, что это большая ошибка. К сожалению, я узнал это из Интернета, когда был в машине, в дороге. Очень сильно расстроился. Это неправильно. Будут те, кого привлекут к ответственности за это. Конечно, не стоит уже выкапывать ее обратно. Нельзя было упускать такую возможность и стоило использовать такую находку в научных целях. Ведь другие страны не могут найти такое. Надо будет - похоронили бы позже, пришло бы время хоронить экспонат после его исследования", - сказал Атамбаев журналистам.