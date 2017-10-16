Гражданка Таджикистана, приговоренная к депортации, четыре года вместе со своими детьми скрывалась от полиции на свалке в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Еще в 2013 году суд постановил выдворить из России Малахат Ч. и ее троих детей за нарушение миграционного законодательства. Но женщина, воспользовавшись снисхождением суда, который не отправил ее с детьми в спецприемник, а разрешил дожидаться выдворения на привычном месте — в лачугах у железной дороги, исчезла", — говорится в сообщении.
Попытки найти уроженку Таджикистана по горячим следам не дали результата, "ее соотечественники хранили обет молчания". В результате в 2014 году женщина и ее дети были объявлены в розыск. Их нашли только в сентябре этого года — на полигоне для бытовых отходов под городом Еманжелинском Челябинской области.
Вместо четырех мигрантов обнаружили десятерых.
"В первоначальный список на выдворение не попали трое старших детей Малахат, которые во время рейда полиции "работали" в другом месте. К тому же за это время мама и ее старшая дочь родили в общей сложности троих детей: одного — Малахат и двоих — ее дочь Бибисоро. Для выявления всех членов семьи — двух мам и детей судебным приставам по исполнительному розыску пришлось «прошерстить» все палатки обитателей свалки", — уточняют в ведомстве.
Семью поместили в спецприемник для административно задержанных иностранных граждан, а затем их доставили в суд Челябинска, который постановил выдворить всех.
Приставы выяснили, что у взрослых женщин документы просрочены, а у детей, рожденных в России, их вовсе нет. После решения этих вопросов по решению суда всех десятерых отправят на родину, сообщает сайт u24.ru.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Пользователь19 часов назад
.... причем трое - там и родились. Что твориться? Мозгов нет чтобы одеть презерватив??? Нет мозгов, не спи, не рожай. Живя на свалке... Нет слов....