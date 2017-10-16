Сегодня в честь Дня таджикского кино на «Таджикфильме» прошло торжественное собрание, на котором отметили работы лучших кинематографистов года. По традиции, кроме поздравительных речей и выступлений о том, что сделано и что предстоит сделать в будущем, состоялась церемония принятия новых членов в Союз кинематографистов страны. Одним из них в этом году стал Фейруз Хакимов – известный таджикский композитор и музыкант, который написал музыку ко многим таджикским фильмам.

В этом году Фейруз Хакимов прошел курсы молодых кинематографистов и планирует в будущем снять свой первый фильм и представить его на международный кинофестиваль "Дидор".

"Я рад, что стал членом огромной семьи! И знаю, что это очень трудно и ответсвенно. Понимаю, что каждый раз будут сравнивать с голливудскими, болливудскими и российскими фильмами но это я уже прошёл в музыке и понял одно - просто надо работать, а это я люблю", - поделился с нами новоиспеченный член СКТ.

Грамотами «Таджикфильма» за вклад в развитие таджикского кино были отмечены молодые кинематографисты Руми Шоазимов, Шарофат Арабова, Диловар Султонов и другие.

«Я благодарен «Таджиккино» и «Таджикфильму за такую поддержку, - отметил молодой режиссер Руми Шоазимов, - Думаю, и впредь мы будем делать все от нас зависящее, чтобы развивать наше таджикское кино».

История таджикского кино началась 88 лет назад, в 1929 году, когда 16 октября в Душанбе показали первый хроникально-документальный фильм о прибытии первого поезда в молодую таджикскую республику. Первыми полнометражными немыми игровыми фильмами были “Почетное право” ,“Эмигрант», “Когда умирают эмиры», «Живой бог». Первые два фильма сняты известным режиссером Камилем Ярматовым.

В 50-60-е годы на экранах появились фильмы «Судьба поэта», «Я встретил девушку», «Сыну пора жениться», «Зумрад», «Белый рояль» и много других, которые и сейчас смотрят с удовольствием.

В 70-е годы таджикский режиссер Борис Кимягаров снял свою знаменитую трилогию по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси - «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухраб», «Сказание о Сиявуше», а также и многие другие фильмы, которые попали в сокровищницу советского кинематографа.

В 90-е на экраны вышли фильмы «Братан», «Кош-ба-кош», «Лунный папа» ,«Шик», «В ожидании моря», снятые талантливым таджикским режиссером Бахтиёром Худойназаровым, которые были отмечены на международных престижных кинофестивалях.

В последние годы появилась новая плеяда молодых режиссеров, которые стараются вернуть былую славу таджикского кино. Это – Носир Саидов («Истинный полдень», «Муаллим»), Далер Рахматов («Овора», «Воздушный Сафар»), Искандар Усмонов («Телеграмма», «То-То»), Руми Шоазимов («Сон обезьяны»), Умедшо Мирзоширинов («Мушкилкушо») и многие другие, фильмы которых получили хорошую оценку отечественных и зарубежных кинокритиков.

Кстати, сегодня во всех кинотеатрах страны, а это порядка 35 единиц государственных и частных кинозалов, фильмы отечественного производства будут показаны бесплатно. В «Кохи Навруз», например, идут фильмы «Воздушный Сафар» Далера Рахматова, в «Кайхоне» и «Ватане» - «Тангно» Мухиддина Музаффара и «Муаллим» Носира Саидова.

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