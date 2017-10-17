Как и каждую осень, в этом году президент призвал население основательно подготовиться к предстоящей зиме. Запастись «жирком» и горюче-смазочными материалами. Мы решили узнать, возможно ли это на наши зарплаты.

Подготовиться к зиме президент Таджикистана дал поручение на очередном заседании правительства, 28 сентября. Запасаться Эмомали Рахмон призвал не только руководителей министерств и ведомств, но и, по традиции, все население.

Властям, в частности, было поручено резервировать горючие материалы, продовольствие и овощи.

Запасы есть, но сколько - неизвестно

Мы обратились в Агентство по государственным материальным резервам при правительстве РТ со следующими вопросами. Каковы объемы уже зарезервированных агентством ГСМ и продовольствия? Каким именно продовольствием мы запасаемся? Достаточно ли этих запасов, чтобы не возникли трудности в случае возникновения их дефицита? Насколько планируется в ближайшее время увеличить размер запасов ГСМ, продовольствия и овощей в связи с последним поручением главы государства? И каким образом обычно используются эти резервы при необходимости, будут ли они продаваться населению страны по более умеренной стоимости?

В ответ замдиректора агентства С. Зиёдуллоев сообщил, что в агентстве разработан план мероприятий, на основе которых города и районы страны продолжают запасаться определенным количеством продовольствия, топлива и стройматериалов.

«Также агентство в различных регионах республики располагает точками реализации продуктов первой необходимости. Подразделения агентства в регионах обеспечивают население этими продуктами по сравнительно (по сравнению с ценами внутреннего рынка) низким ценам.

В соответствии с поручениями правительства агентство также приобрело определенный объем сельскохозяйственной продукции», - отметил он.

Однако согласно статье 11 Закона «О государственном материальном резерве» сведения об объёмах накопления, о размещении, поставке товаров, закладке, освежении и фактических запасах государственного резерва, как отмечает Зиёдуллоев, являются гостайной, разглашение которой влечёт за собой ответственность.

Где хранить и на что закупаться?

Простое население призывы главы государства запасаться едой встречает, как водится, скептически. Большинство просто не имеет такой возможности.

У жителя Шахринава Зарифа Курбоналиева свой земельный участок, собственный дом, где он в принципе мог бы делать запасы на несколько лет. Он также хорошо знаком с правилами и способами хранения.

- Например, для того, чтобы мука и рис быстро не портились, их смешивали с солью, а чтобы сберечь лук, морковь и картошку, их хранили в яме, - говорит дехканин. - Также в яме готовили силос для домашнего скота.

По словам Курбоналиева, в свое время многие жители села хранили собранный урожай дедовскими методами.

- Но сейчас земельных участков у нас немного, коров пасти негде, да и денег на семена, удобрения и средства защиты от насекомых-вредителей не хватает. То, что выращиваем на огороде, хватает лишь на несколько недель.

Для жителей города собрать запас продовольствия на несколько месяцев – дело нереальное, его просто хранить негде, не говоря уже о том, что зарплата не позволяет.

- У меня нет достаточного места для хранения продовольствия в тесной трехкомнатной квартире, где сейчас проживают шесть человек, - говорит житель столицы Муродбек Шокиров. – Да и реально ли это, запастись продуктами на 4-5 месяцев, когда у многих зарплата не превышает 200 долларов?! Я вот, например, могу обеспечить семью лишь месячным запасом необходимых продуктов – муки, масла, сахара, картошки. У меня нет возможности покупать больше. Такие советы правительство должно дать своим структурам, которые занимаются госрезервами. А население никак не в состоянии запастись продуктами на длительный период. Это нереально.

Полторы тонны на семью

Вооружившись документом, в котором Институт питания РТ прописал рекомендуемые нормы потребления продуктов в условиях нашей страны, мы подсчитали, сколько килограммов еды нужно иметь в запасе на семью, скажем, из 5 человек на 5 месяцев (от последних крох старого урожая до нового).

Получилось почти полторы тонны!