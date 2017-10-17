Социальная сеть Facebook планирует нанять людей, которые обладают допуском к секретной информации, чтобы предотвратить попытки иностранных государств повлиять на общественное мнение и на результат выборов в США, выяснило агентство Bloomberg.



В Facebook рассчитывают, что сотрудники с допуском к секретной информации смогут оперативно отслеживать начало «подрывных» кампаний в социальной сети, а также получать от администрации США информацию о потенциальных угрозах, пишет РБК со ссылкой на агентство.

Допуском к секретной информации, как правило,, располагают сотрудники правительственных организаций, которые занимаются защитой национальной безопасности, а также их подрядчики из частного сектора. Допуски прекращают действовать, когда такие люди перестают работать на правительство, однако их можно возобновить, если Facebook направит запрос, сообщил один из собеседников агентства.



Практика найма бывших подрядчиков с допуском к секретной информации существует в США не первый год. Такие люди, отмечает Bloomberg, пользуются повышенным спросом на протяжении последних нескольких лет.



Официальный представитель социальной сети отказался от комментариев агентству. Министерство внутренней безопасности США и офис директора национальной разведки не ответили на запросы.



В начале сентября Facebook выяснил, что за последние два года со связанных с Россией аккаунтов была куплена политическая реклама «разобщающего» характера на сумму $100 тыс. Соцсеть удалила около 3 тыс. таких объявлений. Руководство социальной сети предположило, что появление этих объявлений может быть связано с попытками Москвы повлиять на результаты выборов США, и пообещало передать специальной комиссии конгресса США, расследующей предполагаемое вмешательство России, все имеющиеся данные.



Кроме того, основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания пересмотрит принципы обработки рекламных объявлений политического характера, чтобы избежать попыток повлиять на американских избирателей в будущем.



Вскоре после этого исполнительный директор Facebook Inc. Шерил Сандберг заявила в интервью Axios, что компания намерена разрешить размещение политической рекламы из России, если будет уверена, что такие объявления публикуются реальными людьми, а не с фейковых учетных записей.



«Когда вы заявляете, что выступаете за свободу выражения, вы разрешаете [пользователям] свободно выражать свои взгляды», — подчеркнула она.