Вклад таджикских трудовых мигрантов в прошлогоднем объеме ВВП России оценили в размере почти 1 триллиона рублей (более 17 миллиардов долларов).

«Вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте (ВВП) России за 2016 год составил около 1 триллиона рублей или 1,2% ВВП России», - говорится в исследовании управления анализа социальных проблем Центра стратегических исследований при президенте РТ.

Авторами исследования установлено, что средняя заработная плата международных трудовых мигрантов является ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы граждан России на 20-25%, что свидетельствует об отсутствии значительного влияния на уровень оплаты местного населения.

В ЦСИ отмечают, что результаты и выводы проведенного исследования могут быть использованы органами власти Таджикистана и России при обосновании и проведении миграционной политики, в подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов интеграции в рамках СНГ и других интеграционных процессах в этом регионе.

Результаты исследования были озвучены в ходе семинара на тему «Влияния международной трудовой миграции на социально-экономическое развитие России», состоявшегося в конце прошлой неделе в Душанбе.

Согласно различным данным, на территории России находится более 1 миллиона граждан Таджикистана.

В прошлом году таджикские мигранты отправили из России на родину около 2 миллиардов долларов. Это соответствует почти трети ВВП Таджикистана в 2016 году.

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