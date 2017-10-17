В Душанбе в Российско-Таджикском Славянском Университете сегодня состоится образовательная ярмарка в рамках Фестиваля «Неделя Европы 2017» в Таджикистане. Ярмарка представит информацию молодым ученым, преподавателям и студентам о возможностях стажировок и обучения в европейских вузах.

На ярмарке будут выставлены такие программы, как ЭразмусПлюс (Европейский Союз), DAAD Германия), Чивнинг (Великобритания) и Кампус (Франция).

Целью информационного дня, по задумке организаторов, является представление информации для таджикистанцев о программах обучения и ее компонентах, в которых может принять участие Таджикистан как страна-партнер.

Координаторы программ смогут разъяснить все нюансы участия личностей и ВУЗов в конкурсах, что включает в себя заявка, и какие экзамены нужно сдавать. И, конечно же, ответят на эти и все другие интересующие вопросы соискателей грантов на программы обучения.