Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября принял главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, прибывшего в страну с рабочим визитом.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества Узбекистана с Чечней. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщило УзА.

Глава Чечни поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и организацию визита в страну с целью посещения исторических центров исламской цивилизации, где проходил обучение его отец — Ахмат-Хаджи Кадыров.

Сообщается, что "Рамзан Кадыров выразил глубокое почтение многонациональному народу Узбекистана, а также высоко оценил проводимую политику и международные инициативы Шавката Мирзиёева в сфере укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, а также продвижения подлинно гуманистической сути ислама".

В свою очередь, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана, Мирзиёев подчеркнул, что подписанное в ходе его визита в Россию в апреле межправительственное соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран открыло новые возможности для более тесного взаимодействия и кооперации в различных отраслях.

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Рамзан Кадыров подчеркнул готовность активно участвовать в развитии и укреплении взаимовыгодных и многоплановых связей между Узбекистаном и Россией.

"Я пригласил Шавката Миромоновича в удобное для него время нанести дружеский визит в регион России — Чечню! Президент дал обещание приехать в Грозный!", — написал он в Instagram.

Кадыров добавил: "Мы обсудили целый ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества в экономике, социальной сфере, культуре, спорте, инвестиционной политике".

"Мы договорились совместными усилиями добиться установления тесных связей между Узбекистаном и Чечней, вывести их на более высокий уровень, придать характер системности", - написал Кадыров в Instagram.

Рамзан Кадыров в понедельник посетил в Ташкенте комплекс Хазрати-Имам и место захоронения известного исламского ученого-богослова шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, который был преподавателем и другом Ахмат-Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров также осмотрел мечеть и кладбище «Кукча» в Шайхантохурском районе.

В рамках двухдневного визита Рамзан Кадыров также посетит исламские памятники в Самарканде и Бухаре.

