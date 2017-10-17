Для удовлетворения запросов общества в информации в области инновационной деятельности, новых технологиях и внедрении инноваций в производство Национальный патентно-информационный центр (НПИЦентр) разработал и запустил Национальный инновационный Интернет-портал Республики Таджикистан.

На Интернет-портале размещается информация об инновационной деятельности, новых технологиях, как отечественных, так и зарубежных научно-исследовательских организаций, компаний, предприятий малого и среднего бизнеса.

Одной из важнейших отличительных особенностей интернет портала является то, что в нем предусмотрен механизм сбора и продвижения инновационных предложений, проектов и вообще интересных идей в самых разных областях деятельности.

Этот механизм работает следующим образом: Любой желающий с помощью Портала может представить свою идею, проект или патентоспособное предложение на рассмотрение. После положительного решения экспертизы предложения, которая проводится квалифицированными экспертами, НПИЦентр осуществляет продвижение предложения. Продвижение может быть в виде интернет-публикации идеи, подбора и организации встреч с потенциальными спонсорами, консультаций и оказания юридической помощи по патентованию или государственной регистрации идеи. Кроме того, интересные инновационные предложения будут участвовать в проводимых НПИЦенторм конкурсах таких как, «Лучший изобретатель Таджикистана", Юный изобретатель и Новатор и так далее.

Кроме того, каждые полгода достойные инновационные предложения будут поощряться.

Вся информация об инновациях Республики Таджикистан на национальном Интернет-портале по адресу www.innovation.tj