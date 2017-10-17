Президент Таджикистана направил во вторник поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову, который 15 октября был избран новым президентом Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме, Эмомали Рахмон отметил, что "народ Кыргызстана своим волеизъявлением продемонстрировал высокое доверие Вашей государственной деятельности".

"Таджикистан и Кыргызстан объединяют узы дружбы и добрососедства, имеющие многовековую историю. Мы знаем Вас, как последовательного сторонника укрепления и дальнейшего развития многогранных отношений Таджикистана и Кыргызстана. Будучи заинтересованным в дальнейшем расширении и углублении всего комплекса таджикско-кыргызского взаимодействия, выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем вывести сотрудничество наших стран на качественно новый уровень во имя процветания и благополучия двух народов", - отмечается в телеграмме таджикского лидера.

Эмомали Рахмон пожелал Сооронбаю Жээенбекову "доброго здоровья, счастья и новых успехов, а дружественному Кыргызстану – мира, стабильности и прогресса".

В минувшее воскресенье в Кыргызстане состоялись выборы главы государства. По предварительным подсчетам, победу на них одержал кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus