Таджикские имам-хатибы на встрече с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе, июль 2013 года

В ближайшее время по поручению правительства Таджикистана группа таджикских имам-хатибов поедет в Россию для проведения профилактической работы среди трудовых мигрантов, сообщили в таджикском комитете по делам религии. Эта новость совпала с прозвучавшим заявлением муфтия Москвы Альбира Крганова об опасности радикализации проживающих в России мигрантов из Таджикистана в связи с новой террористической группировкой "Хорасан".

Ранее вопросами профилактики терроризма и экстремизма среди таджикских трудовых мигрантов в России занимались и молодежные организации, и парламентарии Таджикистана, сообщил «АП» глава управления религиозных организаций Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве республики Хусейн Шокирзода.

"Сейчас в Россию готовится к отправке группа имам-хатибов, которые будут проводить просветительскую работу среди наших мигрантов", - сказал он.

О том, что таджикские имам-хатибы собираются поехать в Россию для работы с таджикским мигрантами, сообщалось не раз: обычно всегда после заявлений исламского духовенства России о том, что таджиская сторона не ведет работу с мигрантами в РФ.

Однако, проводят ли таджикские имам-хатибы такую работу в России сегодня, неизвестно. Мы попытались взять комментарий у муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзода, однако в Совете улемов Таджикистана нам сообщили, что он в настоящее время находится за пределами республики.

Между тем, таджикские силовики считают обоснованными опасения главы Духовного собрания мусульман России муфтия Москвы Альбира Крганова об опасности радикализации проживающих в РФ мигрантов из Таджикистана.

«Данный вопрос находится под постоянным контролем спецслужб Таджикистана и России», - заявил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

По его словам, "именно из России в Сирию и Ирак отбыли десятки таджикских трудовых мигрантов", "именно из России в Таджикистан по подозрению в причастности к терроризму были депортированы десятки мигрантов".

«Но силовики двух государств в данном вопросе имеют тесные контакты и хорошие результаты», - отметил источник.

Таджикский эксперт по вопросам современного Афганистана Косим Бекмухаммад также согласен с мнением муфтия Москвы о том, что таджикские трудовые мигранты в России потенциально могут пополнять ряды террористических организаций.

«Наши трудовые мигранты в России очень уязвимы для террористических организаций, а все потому, что большинство из них находятся под постоянным прессингом силовых структур России, вот и проявляют интерес к таким организациям экстремистского толка», - считает он.

«Очень малая часть таджикских трудовых мигрантов могли интегрироваться в российскую общественность, - сказал эксперт. – Остальных террористы вербуют посредством социальных сетей».

Он также отметил, что группировка «Хоросан», о которой заявил муфтий Москвы, никак не может прийти на смену «Исламскому государству», потому что она и есть крыло «ИГ» в Афганистане.

«После того, как в Сирии и Ираке сильно пошатнулись позиции ИГИЛ, для них комфортным местом пребывания сегодня является Афганистан. По данным разведки США, в начале текущего в Афганистане воевали от 2 до 3 тыс. боевиков ИГ», - отметил К. Бекмухаммад.

Он поддержал предложение муфтия Москвы о налаживании сотрудничества с таджикским духовенством в деле профилактики терроризма среди трудовых мигрантов.

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