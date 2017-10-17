Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает о резком изменении погоды, начиная со среды, 18 октября. По данным синоптиков, завтра в стране ожидается снижение температуры и усиление ветра.

По Согдийской области в отдельных районах усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с. По Хатлонской области и РРП местами до 15-20 м/с, мгла. Понижение дневной температуры в долинах на 8-13С.

Погода на сегодня, 17 октября: по Согдийской области – переменная облачность, без осадков. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла.

По ГБАО – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

В столице ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура днем 29-31 тепла.