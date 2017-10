Two members of local council (Majlis) of the city of Istiqlol (formerly Taboshar) in Sughd province – Mr. Ravshan Hasanov and Ms. Saodat Sharifzoda – have got lengthy jail terms for large-scale fraud and an attempt to bribe an anticorruption officer.

