Чтобы описать происходящие в КНДР события, северокорейские СМИ часто выуживают из своего словаря довольно специфичные термины и словосочетания. Например, слова сонгун и чучхе мелькают в СМИ каждый день.

Эти слова используются для прославления руководящей верхушки, в то время как при упоминании США, Японии и Южной Кореи используются такие яркие слова как "треклятый", пишет Би-Би-Си.

Меньше чем через два года Трудовая партия страны будет праздновать свое 70-летие. Мы собрали список самых распространенных в КНДР идеологических выражений из СМИ. Объясняем, что они обозначают.

Сонгун

Сонгун - действующая в Северной Корее политика "армия на первом месте". Сонгун был провозглашен официальным политическим курсом Пхеньяна Ким Ир Сеном в 1960-м году.

Это слово особенно часто встречалось в газетах 8 октября, когда государственные СМИ прославляли сына Ким Ир Сена - Ким Чен Ира. Поводом для хвалебных материалов стала 20-я годовщина с той даты, когда Ким Чен Ир стал генсеком Трудовой партии.

"Масштаб этого выдающегося политика был в полной мере продемонстрирован в укреплении Трудовой партии, которая стала главной силой в революционной политике Сонгун", - сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи.

День Сонгун - это официальный праздник в Северной Корее, который отмечается 25 августа.

Политику Сонгун продолжил и сын Ким Чен Ира - действующий лидер страны Ким Чен Ын, который ускорил развитие ядерной программы, несмотря на санкции и предупреждения со стороны международного сообщества.

Чучхе

Чучхе - северокорейская государственная идеология самостоятельности государства, этот термин был введен Ким Ир Сеном.

Как считают историки, идеология чучхе была призвана подчеркнуть самостоятельность КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также обосновать личную власть Ким Чен Ира и его преемников.

Это слово часто встречалось в сообщениях газет 7 октября, когда пресса писала о пленуме Рабочей партии. В частности, журналисты акцентировали внимание на словах Ким Чен Ына, призывавшего своих соратников по партии к непреклонным усилиям по развитию экономики, основанной на принципах чучхе.

В Пхеньяне также есть монумент, который называется Башней Чучхе.

Политику Сонгун продолжил и сын Ким Чен Ира - действующий лидер страны Ким Чен Ын, который ускорил развитие ядерной программы EPA

С июля 1997 года в Северной Корее принято новое летоисчисление чучхе, началом которого является 1912 год - год рождения Ким Ир Сена. Таким образом, 2017 год по календарю чучхе - это 106 год.

Пёнджин

Это провозглашенный Ким Чен Ыном политический курс, который предполагает одновременное развитие ядерной программы и экономики.

Во время партийного конгресса в мае 2016 годы северокорейский лидер вновь пообещал продвигать этот курс, который был впервые провозглашен в 2013 году.

Во время недавнего пленума партии 7 октября Ким Чен Ын заявил, что существующая сейчас обстановка и реальность говорят о том, что, выбрав этот политический курс, руководство страны поступило абсолютно правильно.

Чхоллима

Мифический крылатый корейский конь, способный преодолевать тысячу ли (400 км) в день.

Движение Чхоллима появилось в конце 1950-х годах как кампания по восстановлению экономики страны после Корейской войны 1950-53 гг.

В КНДР есть сталелитейный завод Чхоллима, который является одним из самых крупных производственных комплексов в стране.

Маллима

Еще один мифический крылатый корейский конь, который может преодолевать очень большие расстояния за очень короткое время. Он бежит в 10 раз быстрее Чхоллима.

Конь Чхоллима преодолевает 400 км в день AFP

Выражение "скорость Маллима" чаще всего употребляется в СМИ, когда нужно призвать жителей Северной Кореи работать усерднее для достижения страной определенных экономических целей.

"Быть участниками и лидерами движения Маллима - это священный долг и благородная обязанность наших поколений, рожденных на родине чучхе и выросших на эпосе эпохи Чхоллима", - писала в марте газета Рабочей партии Rodong Sinmun.

Кимирсенизм и кимчениризм

Идеология кимирсенизма-кимчениризма, отражающая философию сонгун и чучхе, была провозглашена Трудовой партией КНДР в 2012 году.

В государственных СМИ часто говорится, что эта идеология, названная в честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, стала основой для успехов ядерной программы и ее развития.

"Корейский социализм победоносно продвигается по пути чучхе... Это ясное доказательство правильности и жизнеспособности великой идеологии кимерсенизма-кимчениризма", - писала Rodong Sinmun в конце марта.

В честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира также названы некоторые цветы. Один из видов орихидей получил название кимирсения, а красная бегония названа кимчеририей.

Кампании преданности

Эти кампании используются северокорейским режимом для мобилизации трудовых ресурсов, когда нужно максимально увеличить производительность труда на какой-то определенный период времени.

Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира есть почти в каждом доме AFP

В 2016 году в КНДР были объявлены две такие кампании - длительностью 70 и 200 дней. Это была попытка показать, что на экономике страны санкции, введенные в связи с ядерными испытаниями, никак не сказались.

Аналогичные кампании анонсируются в СМИ в случае засухи или наводнения: в этой ситуации они помогают властям справиться с последствиями стихийных бедствий.

Трудный поход

Эвфемистическое обозначение голода в Северной Корее, который продолжался с 1995 по 1999 годы и унес жизни трех миллионов человек.

Это словосочетание стало часто упоминаться в СМИ в 2017 году, чтобы подготовить людей к возможным экономическим трудностям из-за международных санкций.

Гора Пэктусан

Считается, что семья Кимов, находящаяся у власти в КНДР уже почти 70 лет, ведет родословную от горы Пэктусан. Начиная с 1948 года страной правили только члены этой семьи - Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.

Вулкан Пэктусан находится на границе КНДР и Китая и является высшей точкой Корейского полуострова. Согласно мифам, этот вулкан является местом рождения корейского народа.

Вулкан Пэктусан извергался последний раз тысячу лет назад WIKIPEDIA/BDPMAX

Вулкан также называют священной горой революции. Официальная биография Ким Чен Ира утверждает, что он родился на горе Пэксутан, хотя есть основания предполагать, что он родился в СССР.

Фраза "родословная от горы Пэктусан" призвана формировать преданное отношение жителей страны к правящей семье.

"Великие полководцы горы Пэктусан" - это три правителя страны из семьи Кимов: Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.

Треклятый

Это слово часто используется в СМИ Северной Кореи и означает, что в случае, если человек совершит тяжкое преступление (чаще всего речь идет о преступлениях идеологического характера), то наказание будет распространятся на три поколения семьи.

Чаще всего в прессе это слово употребляется по отношению к враждебным для КНДР странам.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая у себя на родине обвиняется в коррупционных преступлениях, подверглась атаке со стороны северокорейских СМИ, которые писали, что она "дорого заплатит за свои треклятые преступления, поскольку она превратила Южную Корею в кладбище свободы".

Также этот эпитет часто используется в материалах, касающихся президента США Дональда Трампа. Речь Трампа в ООН, касающуюся испытаний в КНДР, Центральное телеграфное агентство Кореи назвало "треклятой софистикой выжившего из ума хулигана".

Непосредственное руководство

Это словосочетание используется при освещении событий, связанных с появлением на публике лидера КНДР. Появления на публике и выступления лидера страны - это одна из немногих возможностей для внешнего мира узнать о том, где находится сейчас лидер страны, и сделать выводы относительно состояния его здоровья.

На фотографиях с Ким Чен Ыном все остальные что-то старательно записывают в блокноты KCNA

Государственные СМИ регулярно публикуют сообщения о мероприятиях, в которых участвует Ким Чен Ын и фотографии с этих мероприятий.

Такие сообщения часто сопровождаются цитатами Ким Чен Ира. Как правило, цитируются указания Ким Чен Ына, которые он дает во время посещения предприятий или военных заводов.

А на публикуемых СМИ фотографиях лидер страны обычно окружен людьми в форме, которые, слушая его, старательно что-то записывают в блокноты.