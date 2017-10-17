Сотрудники полиции обнаружили ножи и экстремистскую книгу в служебном помещении московского аэропорта Домодедово.

"В ходе режимно-профилактических мероприятий в одном из служебных помещений, расположенных в контролируемой зоне аэропорта, обнаружено два ножа и книга, которая признана в России экстремистской", — сказал собеседник РИА Новости.

Это помещение занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и "Глобус" ("дочка" S7), отметил источник.

Кроме этого, отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время осмотра в помещении находились пятеро граждан Таджикистана и Узбекистана, которые находятся на территории России нелегально. В отношении них открыты дела об административном правонарушении.

Сейчас полиция выясняет, кому принадлежат ножи и запрещенная литература. Ведется следствие, отмечает издание.

Между тем, пресс-служба Московского аэропорта «Домодедово» сегодня вечером распространила официальное сообщение, в котором указывает, что «это было совместное мероприятие с правоохранительными органами, направленное на выявление граждан, нарушающих миграционное законодательство. В проверке принимали участие и представители транспортной безопасности аэропорта. Информация СМИ об обнаружении запрещенной литературы у сотрудников аэропорта Домодедово не соответствует действительности. Совместно с представителями правоохранительных органов были, в том числе проверены сотрудники сторонней клининговой компании, которая оказывает услуги для авиакомпаний».

По данным пресс-службы, во время проверки были выявлены ножи бытового назначения. «Стоит отметить, что служебное помещение, в котором проводилась проверка, не используется сотрудниками или предприятиями Московского аэропорта Домодедово», - отмечается в сообщении.